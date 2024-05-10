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又是波音！美聯航客機起飛5分鐘緊急折返 福岡機場一度關閉跑道

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國聯合航空公司一架波音737-800客機10日上午從日本福岡飛往美國關島，但起飛僅5分鐘就緊急折返。美聯社
美國聯合航空公司一架波音737-800客機10日上午從日本福岡飛往美國關島，但起飛僅5分鐘就緊急折返。美聯社

共同社報導，日本國土交通省和警方指出，美國聯合航空公司一架波音737-800客機10日上午從日本福岡飛往美國關島，但起飛僅5分鐘就突然掉頭，緊急降落福岡機場，機上約50名乘客和機組員沒有受傷。

美國聯合航空166號班機在宣布緊急狀態後，於當地10日上午11點45分左右重新降落福岡機場，警方正在調查這起事件，據傳機翼的襟翼出問題。

據警方說法，沒有引發火災。機場營運商表示，飛機緊急降落後，福岡機場的跑道暫時關閉以進行安全檢查，但現已重新開放。

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