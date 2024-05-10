又是波音！美聯航客機起飛5分鐘緊急折返 福岡機場一度關閉跑道

「如果要從地球儀上找出南極的位置，必須恭敬彎下腰，才能一窺它的概貌。我們的造訪不是征服它，而是要認識這個遠離人類文明、冰蓋厚度達兩千公尺的冰封世界～南極。」曾在書上讀到這段話而於心中埋下憧憬。

2024-04-20 09:01