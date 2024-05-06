開放觀光迎向世界　一遊非穆斯林也可前往的沙國聖城麥地那

【圖／文：田欣雲，行遍天下雜誌375期】

說起中東旅遊，阿聯酋的杜拜早已聲名遠播；卡達藉2022年世界盃主辦國之利，也成功帶動一波國際知名度。身為執阿拉伯世界牛耳的沙烏地阿拉伯，近年積極開放觀光，不只申請旅遊電子簽證流程十分便捷，資料送出後短短3分鐘內立即發簽；從前只允許穆斯林進入的聖城麥地那，也開放非穆斯林遊客造訪；於沙烏地航空官網購買機票，還可申請過境簽證、免費住宿等福利。

麥地那（Al-Madinah）是伊斯蘭世界中，僅次於聖城麥加的第二聖城，坐落城市中心的先知寺（Al-Masjidan-Nabawi），是伊斯蘭教先知穆罕默德長眠之所，因此在穆斯林心中擁有極其崇高的地位。

出發前上網查閱麥地那資料，見許多文章都提到了「非穆斯林不可入城」；到沙國官方旅遊網站確認，又明言「遊客可造訪麥地那周邊」，但先知寺僅允許穆斯林進入。之所以會出現這樣的資訊落差，全因沙國直到2019年9月底，才首度對外國遊客開放非宗教性質的旅遊簽證，10月初進一步允許未婚男女下榻飯店時能同住一房。這些在我們看來稀鬆平常的政策、措施，卻是曾十分保守的沙國前所未有的變革。

懷著不確定的心情，我搭機降落麥地那門戶「穆罕默德．本．阿卜杜勒－阿齊茲親王國際機場」，本以為會遇到的嚴格盤問場景，最終並未出現，入關的順利程度，和發現移民官竟用單眼相機為入境旅客拍照存檔（一般都只用網路相機吧？）一樣教我意外。出了機場大門，不用急著叫貴桑桑的Uber，右側公車站牌前稍等一會兒，即可搭乘每40分鐘一班的400號公車，單程車資11.5里亞爾（約新台幣96元），20分鐘直達先知寺北面入口附近。

▲穆罕默德．本．阿卜杜勒－阿齊茲親王國際機場是進出麥地那的門戶。

▲麥地那觀光巴士可隨下隨上，車上提供多國語音導覽。

步行往先知寺方向走去，放眼沿途商店、金鋪、旅館林立，見證宗教旅遊商機；眺望前方不遠處，映入眼簾的是先知寺高聳的宣禮塔。造訪當天正值星期五，即伊斯蘭教的禮拜日，伊斯蘭教恪遵男女分際，清真寺也會特別劃分女性祈禱區和男性祈禱區，先知寺北入口接鄰男性祈禱區，下午一點剛過，男性穆斯林人潮從寺中迎面湧來、摩肩擦踵，盛況宛如跨年晚會散場。

▲每年有數以百萬穆斯林拜訪麥地那，圖為穆斯林在聖室照片前合影。

實際踏入先知寺周邊庭院前，入口僅告示勿攜帶行李進寺，外國非穆斯林遊客活動並未受阻，也能飲用從麥加聖地運來的滲滲泉，惟須注意自身衣著要合乎禮儀：男性不可穿短褲、汗衫，規定較寬鬆；女性禁顯露身材曲線，直接穿長袍（Abaya）、戴頭巾是最方便的選擇。

號稱可同時容納100萬人做禮拜的先知寺，是繼庫巴清真寺（也位在麥地那）之後、史上第二座清真寺，考量麥地那夏季戶外氣候炎熱（可達攝氏42度以上），圍繞著先知清真寺周圍，共設置了250座巨型遮陽傘，每當15公尺高的巨傘撐開，表面積達25.5x 25.5公尺，可在先知寺戶外提供14.3萬平方公尺的舒適遮陰，搭配傘下水霧電扇運作，能為從世界匯聚麥地那的穆斯林們降溫攝氏8度之多！

▲先知寺庭內有250座巨型遮陽傘，為信眾擋光降溫。

先知穆罕默德不僅是位宗教領袖，也是曾帶領部隊揮軍麥加的軍事家、政治家，儘管我不是穆斯林，無法入寺親近有天堂花園之稱的「聖室（Noble Rawdah）」，但還是能在繞行至先知寺南側時，欣賞神聖的綠色穹頂。據說在穹頂之下，原是穆罕默德妻子的房間，先知過世後即安葬於此，穆斯林可透過手機APP Nusuk，預約在聖室朝拜，據信在這裡祈禱1次，有相當於祈禱1000次之功呢！

▲綠色穹頂也稱先知穹頂，是先知寺最神聖的地方之一。

【info】

簡述：麥地那位於沙烏地阿拉伯西部，人口超過140萬人，面積約589平方公里。行政區劃上為麥地那省省會，轄下有12個區；地理上屬於山區高原城市，四面環山，海拔約600至800公尺，地處沙漠綠洲，夏季極度炎熱乾燥，白天平均氣溫約43°C，冬季氣候溫和。麥地那為伊斯蘭教第二聖城，擁有現存最古老的清真寺和先知穆罕默德陵墓，每年吸引數百萬穆斯林前往朝聖，在伊斯蘭世界中重要的文化、宗教和歷史中心。

幣值：里亞爾，1沙烏地里亞爾約新台幣8.56元（2024/4資訊）

時差：沙烏地阿拉伯比台灣慢5小時

電壓：110或220V電壓不一，插頭為雙孔扁型及圓型

氣候：沙烏地西部高原屬地中海式氣候，其他廣大地區屬於熱帶沙漠氣候，4月至10月為夏季，氣溫最高超過50℃；11月至3月氣候轉涼，偶有降雨

航空資訊：從桃園國際機場出發，可搭乘阿聯酋航空經杜拜轉機、土耳其航空經伊斯坦堡轉機，飛往麥地那；也可搭沙烏地航空從吉隆坡出發直飛麥地那。

入境相關規定：台灣旅客可線上申請電子旅遊簽證。

旅遊局情報：

1.Visit Saudi官網：https://www.visitsaudi.cn/zh

2.電子簽證門戶網站：https://visa.visitsaudi.com/





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