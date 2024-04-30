飛16小時！南方航空開通深圳至墨西哥直航 成中國最遠直飛國際航線

中國南方航空將於5月11日開通首班深圳直飛墨西哥城直飛航線，航行時間16小時，將是中國飛行距離最遠的直飛國際航線，以及目前唯一直飛墨西哥和拉丁美洲的客運航線。

根據中國南方航空消息，該航線每周執行2班，逢周二和周六出發。去程航班CZ8031，北京時間晚上9時從深圳起飛，飛行16小時後，於當地時間晚上11時抵達墨西哥城。回程航班CZ8032，當地時間凌晨1時從墨西哥城起飛，在蒂華納經停，於北京時間中午12時20分抵達深圳，飛行時間約21小時20分鐘。

深圳-墨西哥城航線行距約1萬4127公里，將由空中巴士A350執飛，超越南方航空由廣州至紐約行距約1萬2871公里航線，成為從中國機場出發距離最遠的直飛航班，也是南航首條直飛拉丁美洲的航線。

新加坡航空營運的新加坡至紐約航線現居全球之首，飛行距離達1萬5332公里，單程飛行時間約19小時。