國人最愛10大旅遊都市出爐！ 「年度飯店熱銷排行榜」百間超夯飯店特惠上線

價格親民的「淺草AGORA廣場飯店」，每晚兩千有找。 圖／可樂旅遊 提供 【文・ttn網路編輯】

4月即將迎來旅人們期待的兒童節及清明節連假，準備好出遊計畫了嗎？除了團體旅遊，可樂旅遊亦針對喜愛自由行的旅客推出國內外國人最愛「年度飯店熱銷榜」專區，根據可樂官網年度銷售排行數據，羅列國外前10大以及國內前6大熱點城市超夯飯店，不管是家庭旅遊、閨蜜度假、情侶出遊或是商務差旅，滿足旅人的多元住宿需求。

還是日本最夯！東京、大阪、沖繩、福岡人氣爆棚

擁有那霸市唯一無邊際透明泳池的「水之都那霸飯店」，每晚「激安」價1,355元起。 圖／可樂旅遊 提供

在海外前10大最夯旅遊城市方面，首屈一指的東京，有價格親民、主推多種房型與個人化服務的「淺草AGORA廣場飯店」，每晚兩千有找；大阪則有2023年甫開幕的台灣品牌酒店「捷絲旅大阪心齋橋館」入榜，步行即可沉浸式的體驗在地潮流文化；日本海島風情度假首選沖繩，入榜亮點品牌則是有著那霸市內唯一的無邊際透明泳池的「水之都那霸飯店」，每晚「激安」價1,355元起；機票比起日本其他航點相對優惠的九州福岡也有超實惠飯店入榜，「翼國際酒店」鄰近主要商業區及購物區域，每層樓客房都以不同國家城市為主題裝修設計，每晚1,865元起。

韓國首爾 地鐵共構酒店旅客最愛

「首爾格萊德麻浦酒店」下樓即是地鐵孔德站。 圖／可樂旅遊 提供

說到國人最愛出遊的韓國城市，非首爾莫屬，與四通八達的地鐵系統共構的酒店品牌也成為旅客最喜愛的訂房熱點，「首爾格萊德麻浦酒店」著重豪華客房的高檔體驗，也是以設計為中心的精品酒店，下樓即是地鐵孔德站，交通便捷；與地鐵弘大站共構的「L7弘大酒店」，不論是去弘大商圈，或是合井洞、上岩世界杯球場等地，都十分便利，頂樓設有酒吧和泳池，是時尚人士與派對迷們的新娛樂場所。

說走就走！港澳2天1夜輕鬆遊

「香港逸東酒店」位於九龍半島中心地段，只需步行即可到達佐敦港鐵站。 圖／可樂旅遊 提供

航程僅需2小時內的港澳地區，也是旅客把握連假的好去處。「香港逸東酒店」位處九龍半島中心地段，只需步行即可到達佐敦港鐵站，每晚2,950元起；2020年全面翻新的「香港百樂酒店」，徒步幾分鐘能到達天星小輪、尖沙咀及尖東港鐵站，每晚4,295元起。澳門方面則精選假日、喜來登、索菲特以及新濠影滙、巴黎人與威尼斯人等品牌酒店，最低2,840元起。

免簽證只到5月！曼谷酒店品牌滿足全客層需求

五星品牌曼谷「素坤逸安凡尼酒店」與ON NUT空鐵站連結。 圖／可樂旅遊 提供

把握至5月最後的免簽證時光，曼谷亦成為國人焦點旅遊城市之一。位於地鐵惠恭王站的「宜必思尚品曼谷貴都酒店」，設施包括全日餐廳、大堂酒吧、健身、水療、按摩等，滿足各式度假需求，每晚僅需1,300元起。五星品牌曼谷「素坤逸安凡尼酒店」位於曼谷的時尚區域，與ON NUT空鐵站連結，所有客房均享有天際線景緻，泳池和酒吧享有城市景觀，每晚2,800元起。

國旅強強滾 度假好去處飯店不用愁

埔里唯一擁有星光泳池的「承萬尊爵渡假酒店」，館內還規劃有近百坪的兒童主題樂園。 圖／可樂旅遊 提供

除了國外飯店，可樂旅遊亦針對國旅熱門城市：宜蘭、台中、南投、台南、高雄與屏東等推出熱銷榜，最低售價2,500元起。其中特別推薦埔里唯一擁有星光泳池的「承萬尊爵渡假酒店」，除露天SPA水療池、360度景觀餐廳等全方位設施外，館內還規劃有近百坪的兒童遊主題樂園，且酒店地處埔里市中心、交通便利，相當適合親子同樂。

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