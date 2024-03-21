4／1開跑！ 入住關島5星飯店 The Tsubaki Tower　贈送台灣旅客「50美金」

來自關島五星級酒店的最新旅遊驚喜！ 「The Tsubaki Tower 關島椿塔飯店」看準了旅遊潮上升，特別為台灣旅客打造限定優惠，自4/1起至9/30止，只要連續入住兩晚，即贈每房50美金的餐飲抵用券，可自由抵用館內餐廳、酒吧、咖啡廳等餐飲消費！

圖／The Tsubaki Tower提供

關島是台灣旅客唯一免簽、免稅、免換駕照(需持台灣駕照)的美國領土，以白淨沙灘、繽紛海洋、豐富生態等環境聞名，被美稱「西太平洋上的珍珠」。全島5星飯店林立，有42間飯店，提供至少1萬間客房，直飛僅需3.5小時即可到達，是台灣人熱門的海外旅遊選擇之一。

圖／The Tsubaki Tower提供

The Tsubaki Tower 於2020年7月開幕，340間客房皆坐擁杜夢灣海景，標準客房就達58平方公尺，陽台更有13平方公尺，可提供在客房陽台享用早餐的「陽台服務」，並免費提供迎賓飲料。

飯店設施服務也是極具亮點，除了能在房間看海賞景，享用1樓420平方公尺的無邊際游泳池、夜晚泳池邊還有噴泉水舞秀，更可免費使用姐妹飯店「日航酒店」的泳池等設施。

圖／The Tsubaki Tower提供

美食方面，共有2間餐廳與3間特色酒吧，及咖啡廳與貴賓室等，其中「Casa Oceano」為關島最大自助餐廳之一，晚餐提供酒類無限暢飲。

圖／The Tsubaki Tower提供

4/1起，The Tsubaki Tower 特別針對台灣旅客推出限定優惠， 至9/30期間連續入住兩晚，即贈每房50美金(約台幣1600元)餐飲抵用券，此券可用於館內所有餐飲設施。