杜拜深度之旅｜美食體驗：阿拉伯茶屋、中東美食朝聖之旅 五感體驗飲食文化

每年十月到隔年三月是杜拜最宜人的旅遊季節，不冷不熱，晝夜溫差大，加一件薄外套就可以解決。疫情過後，根據2023年政府各項數據，1,715萬國際過夜旅客、歷史新高，飯店入住率77.4%、甚至是全球最高，在在顯示杜拜經濟與旅遊業的興旺。

● 阿拉伯茶屋：顏值高滋味好的打卡名店

阿拉伯茶屋人潮川流不息，是杜拜當地阿拉伯菜的美食打卡名店。記者錢欽青／攝影

「阿拉伯茶屋（Arabian Tea House）」位於老城區，1966年發現石油之前，這裡只是小漁村，當時伊朗人來做生意，蓋了一批沙漠色的單層石屋，現今變成極好的「老屋改造」文創基地，餐廳、咖啡館、畫家工作室、風格店雲集，阿拉伯茶屋就是最出色的一家。

一走進雙開木頭大門、漂亮的花籬玄關就讓人開始期待，用餐區藍白色系的木頭桌椅與刺繡靠枕充滿著伊斯蘭情調，挑高極高的屋頂用了層層的乾燥棕櫚葉來遮陽，果然是高顏值空間。人潮也川流不息，中間還穿插女侍端來錫爐插燃燒乳香、沒藥的薰香服務，氛圍會讓人覺得是不是走進了一千零一夜的某一個篇章。

阿拉伯茶屋是杜拜當地阿拉伯菜的美食打卡名店。記者錢欽青／攝影 阿拉伯茶屋的美食。記者錢欽青／攝影

先來一杯翠綠色的「薄荷檸檬蜜茶」，好喝。接著炸三角起司餃、沙拉、烤羊腿與烤雞腿的手抓飯、香料烤羊肉、鷹嘴豆泥，居然都好吃，烤雞肉串肉質超嫩多汁，連配菜的薯條都讓人一根接一根，最後的甜點是裹著椰棗糖漿的炸小麵團配奶茶，也是吃光光。這就不由得讓人肅然起敬，因為它抓到了一個極佳的平衡點，做出讓當地人和觀光客都能夠欣賞阿拉伯美食。

阿拉伯茶屋是杜拜當地阿拉伯菜的美食打卡名店。記者錢欽青／攝影

老闆娘Rania出來打招呼，美麗大方的她曾經在瑞士念餐飲管理與執業，她和先生都是杜拜人，覺得城中各國佳餚都有、為何獨漏了阿拉伯菜餐廳？！於是跟婆婆學傳統菜，1997年創辦了阿拉伯茶屋，一砲而紅，目前已經擁有七家餐廳和一間精品旅館。她笑著說，因為這家店太有名了，很多人都不叫她本名、「都叫我Arabian Tea House！」

阿拉伯茶屋美麗的老闆娘。記者錢欽青／攝影

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● 中東美食朝聖之旅：五感體驗中東的飲食文化

一般台灣人對中東美食欠缺知識與理解，那來杜拜時不妨參加一趟「中東美食朝聖之旅」，趁機了解一下地球上這麼大一塊地方人們的口味與飲食文化。我們參加的是「Frying Pan Adventures」的導覽行程，由纖瘦活潑熱情的Nada小姐帶領。

我們在Al Rigga區集合，這是70、80年代杜拜最早城市化的街區之一，這次步行美食之旅蜿蜒穿越了巴勒斯坦、約旦、黎巴嫩、敘利亞和伊拉克等各國美食。Nada也沿路介紹了中東風俗民情、阿聯酋各國的概況、杜拜邁向國際化的發展，邊吃邊聽，五感體驗，很有意思。

中東美食朝聖之旅第一站是「Sultan Dubai」的自製口袋餅三明治的配料。記者錢欽青／攝影

第一站是「Sultan Dubai」的「Falafel（油炸鷹嘴豆餅）」與「自製沙拉三明治」。屬於巴勒斯坦與約旦菜系。雖然這兩道小吃在城市隨處可見，但很少有人能與這家街邊小店裡鮮嫩、充滿香草氣息的鷹嘴豆相媲美，店主是巴勒斯坦裔約旦人，這點體現於奶油鷹嘴豆泥上灑滿生機勃勃的青椒和檸檬上。

中東美食朝聖之旅第一站是「Sultan Dubai」的「Falafel（油炸鷹嘴豆餅）」。記者錢欽青／攝影

Falafel在中東，每個國家都宣稱自己是發明者。一入口果然酥脆鮮香，眼睛一亮。我們進去參觀製程，最後沾上白芝麻粒再下鍋油炸，以及各種沾醬是美味的關鍵。接著在街道用餐區，Nada讓我們DIY做自己版本的沙拉三明治，口袋餅掰開，放入Falafel壓碎，加上炸白花椰、炸茄子、鷹嘴豆泥、橄欖、泡菜，真是口感豐富的美味。

「中東美食朝聖之旅」由纖瘦活潑熱情的Nada小姐帶領三個半小時的體驗。記者錢欽青／攝影 錢欽青

第二站是緊鄰隔壁的「Qwaider Al Nabulsi Sweets」的「Kunafa（庫納法）起司甜點」，這是來自約旦的人氣中東甜點。我們戴著防落髮的浴帽走進廚房，近距離觀看老師傅從大鋁盤開始，均勻鋪上黃油，然後撒上大量的麵線絲，再鋪上厚厚的類似莫札瑞拉的白色起司，接著端到特製環形瓦斯爐上加熱，過程中不斷轉動鋁盤、還需用海綿讓起司扁平，淋上糖漿，最後在更大的鋁盤上倒扣，登愣～十分鐘完成。大家也給老師傅熱烈掌聲。

中東美食朝聖之旅第二站是的「Qwaider Al Nabulsi Sweets」的「Kunafa（庫納法）起司甜點」，由老師傅示範製作。記者錢欽青／攝影

接著大盤端到用餐區，撒上堅果碎，切塊上桌，起司還非常「牽絲」，用叉子切了一角，老天鵝！也太好吃了，起司的彈牙加上麵線的酥脆、恰到好處的甘甜，立刻按讚完食。不敢再續、是因為這才完成了今晚美食行程的百分之四十。

中東美食朝聖之旅第二站是「Qwaider Al Nabulsi Sweets」的「Kunafa（庫納法）起司甜點」，由老師傅示範製作。記者錢欽青／攝影

第三站是「Farooj Al Shami」的「shawarma（雞肉沙威瑪）」，沙威瑪是每個當地居民都有意見的食物之一。Nada的同事一直在討論沙威瑪的霸主，而這家是她們同意的公約數。這家敘利亞餐廳在長期的沙威瑪爭霸戰中相對較年輕，但他們在風格上彌補了年資的不足。雞肉沙威瑪醃製得恰到好處，鮮嫩多汁，比例恰到好處，他們將捲餅浸入沙威瑪下的一些雞肉油汁中，然後將其壓在烤架上，使其成為一個充滿風味的捲餅。蒜泥蛋黃醬也是一個亮點。

中東美食朝聖之旅第三站是「Farooj Al Shami」的「shawarma（雞肉沙威瑪）」。記者錢欽青／攝影 中東美食朝聖之旅第三站是「Farooj Al Shami」的「shawarma（雞肉沙威瑪）」。記者錢欽青／攝影

第四站是「Kabab Erbil Iraqi」大名鼎鼎的伊拉克國菜烤魚「Masgouf馬斯古夫」。這家伊拉克餐廳1973年就開業，馬斯古夫指的不是魚的名字，而是在火焰周圍燻烤魚的技術。傳統馬斯古夫是用從巴格達的底格里斯河捕撈的淡水魚（如鯉魚）。沿著脊椎對半切開，壓平並在火焰周圍刺穿燒烤，很考驗技術。通常三公斤起跳，端上桌聲勢驚人。直火烤得魚皮脆化焦香、魚肉多汁柔嫩，的確是未曾嘗過的美味。對很多巴格達人來說，這種味道就是馬斯古夫。它不僅僅是一條魚，或是一種準備魚的方法。馬斯古夫體現了一個已經消失的地點、時間和生活方式。

中東美食朝聖之旅第四站是「Kabab Erbil Iraqi」大名鼎鼎的伊拉克國菜烤魚「Masgouf 馬斯古夫」。記者錢欽青／攝影 中東美食朝聖之旅第四站是「Kabab Erbil Iraqi」大名鼎鼎的伊拉克國菜烤魚「Masgouf 馬斯古夫」。記者錢欽青／攝影

第五站「Al Samadi Sweets」黎巴嫩甜點店。1872年在黎巴嫩成立，後來來此開設分店。一個多世紀後。許多杜拜的老居民都擁有從Al Samadi購買甜點的美好回憶。Frying Pan團隊都是從小在這裡買果仁蜜餅。除了琳瑯滿目的精緻甜點，Nada還特別分享「Gahwa阿拉伯咖啡」的喝法，是用咖啡粉加上藏紅花、小荳蔻等香料煮成的淡色飲料，兼具養生功能，嘗起來像淡雅的香料茶，阿拉伯人都是一口咖啡、一口甜點，恰好平衡味覺。到人家家作客時，主人與客人永遠是用右手拿杯子，杯子也不會裝滿，否則是趕客人的意思，主人會一直倒、直到客人輕輕搖晃杯子喊停為止。

中東美食朝聖之旅第五站「Al Samadi Sweets」是充滿回憶的黎巴嫩甜點店。記者錢欽青／攝影

最後Nada頒發結業證書給每一個團員，為這趟三個半小時的老杜拜味覺體驗之旅留下印記。的確大家也從一無所知變得有基本認識，整個行程很流暢，有手作、有互動、有體驗，重點是有好吃。

● 相關資訊｜https://www.fryingpanadventures.com/tours/dubai-food-tour