杜拜深度之旅｜杜拜的奢華旅館：名人富豪齊聚的夢幻度假饗宴

每年十月到隔年三月是杜拜最宜人的旅遊季節，不冷不熱，晝夜溫差大，加一件薄外套就可以解決。疫情過後，根據2023年政府各項數據，1,715萬國際過夜旅客、歷史新高，飯店入住率77.4%、甚至是全球最高，在在顯示杜拜經濟與旅遊業的興旺。

● 朱美拉棕櫚島與皇家亞特蘭提斯酒店：瘋狂中東富豪的奢華示範

去年二月才開業的「皇家亞特蘭提斯酒店」，是杜拜奢華飯店的最新力作。記者錢欽青／攝影

一直不知道為何杜拜的人工島要叫做棕櫚島，直到打開Google地圖，赫然發現這座島真的長得像一棵棕櫚樹、外加一個環，完全用沙子和岩石打造，搭建過程中還啟動一個專用人造衛星以便讓棕櫚樹枝精準定位，目前是全球最大的人工島。添加了大量的海灘，所以順勢成為中東富豪度假勝地，島上有奢華旅館、主題樂園、私人住宅。

去年二月才開業的「皇家亞特蘭提斯酒店」，是杜拜奢華飯店的最新力作。記者錢欽青／攝影 搭直升機鳥瞰朱美拉棕櫚島是熱門行程。記者錢欽青／攝影 去年二月才開業的「皇家亞特蘭提斯酒店」，是杜拜奢華飯店的最新力作。記者錢欽青／攝影

「搭直升機」是島上的熱門行程。一趟12分鐘、大約6,500台幣，座位由工作人員照體重分配。一起飛，帥氣的機長便開始介紹周邊環境與重要地標，全景視角真的很棒，主要是朱美拉棕櫚島與杜拜市中心，看到「棕櫚本尊」時非常開心，但以世界第一高的「哈里發塔」為中心的一整排世界級高樓與異形建築就像「積木」般排列在眼前時，心中無比震憾。

搭直升機鳥瞰朱美拉棕櫚島是熱門行程。記者錢欽青／攝影

大家熟知的帆船飯店（阿拉伯塔）已經有25年歷史。去年二月才開業的「皇家亞特蘭提斯酒店（Atlantis The Royal）」，是杜拜奢華飯店的最新力作，開幕時還花七億台幣找來天后碧昂絲演出造勢。這座令人驚嘆的43層度假村位於棕櫚島新月形地區，外型像是雙曲線的巨型積木群，完美融合了精緻的國際奢華與輕鬆的海濱生活。除了795間客房、泳池套房和風格套房外，還擁有17家店內餐廳（由來自世界7位國際名廚主理）、世界最高無邊際空中泳池、3,000平方公尺的健身設施。

「皇家亞特蘭提斯酒店」完美融合了精緻的國際奢華與輕鬆的海濱生活。記者錢欽青／攝影 皇家亞特蘭提斯酒店內的波斯餐廳Ariana's Persian Kitchen。記者錢欽青／攝影

一進大廳，迎面而來一座高11.5公尺、重5.5頓的巨型不鏽鋼雕塑「雨滴」，象徵乾燥沙漠中的第一滴雨。旁邊還有世界最大的水母水族館。整個公共空間還散落著大型LV花朵娃娃的裝置公仔。整個酒店由內到外，整體都非常高雅，品味極佳。我們參觀了一個普通客房，露台沙發上望出去的景緻美到無言，枕頭有七款挑選，備品採用鑽石之后GRAFF品牌，瓶裝水是VOSS…人生夫復何求。房間一個晚上台幣四萬八起跳，還常常沒空房。

皇家亞特蘭提斯酒店內的波斯餐廳Ariana's Persian Kitchen。記者錢欽青／攝影

午餐在其中一家米其林推薦的波斯餐廳Ariana's Persian Kitchen，空間把粉紅、土耳其藍用得淋漓盡致，餐點和服務也都沒話說，藏紅花飯上還撒上金箔，這一切奢華、只能輕聲嘆息。觀察身邊的住房客人，幾乎都穿戴著LV和寶格麗，很像從電影走出來俊男美女、連推車內的嬰兒都特別可愛，原來歐美與中東世界的人生勝利組，都來棕櫚島了。

皇家亞特蘭提斯酒店內的波斯餐廳Ariana's Persian Kitchen的許多餐點都撒上金箔。記者錢欽青／攝影

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● 寶格麗酒店：低調奢華的貴族範兒

寶格麗酒店是杜拜「低調奢華」旅館的典範。圖／杜拜寶格麗提供

2017年底開幕的寶格麗杜拜酒店與度假村（BULGARI Resort Dubai）座落在一個海馬形狀的人工島上，是一座離市中心僅十分鐘車程的城市綠洲。有101間客房、套房以及20間帶私人泳池的villa別墅，別墅直接通往海灘、以欣賞杜拜天際線景觀，並有24小時管家服務。

寶格麗酒店私人海灘。圖／杜拜寶格麗提供

走進精緻的大廳，米白、駝色、橘色為主調，放眼望去儘是高雅靜謐的氛圍。問公關Liya，在遍地奢華酒店的杜拜，寶格麗有什麼過人之處？！她說，首先是房間數最少，六百多個員工對應121間房的客人、幾乎五比一地照顧。其次擁有自己的遊艇碼頭和專屬快艇，可以載客人到老城、新城遊覽，節慶期間還在私人海灘放煙火。再來就是擁有米其林二星的義大利餐廳和一星的日本餐廳。而且目前住房率是接近滿房，但還是很安靜，這種寧靜和隱私吸引了很多港台客人。

寶格麗酒店是杜拜「低調奢華」旅館的典範。圖／杜拜寶格麗提供

至於細節部分就不勝枚舉：私人海灘設施都免費，每個小時都會有禮物和飲料。房間內24小時都可以免費點早餐，方便趕飛機或者想睡晚點的貴客，推車進來幫您在露台擺設妥當。除了枕頭可以挑選、連床墊都可以更換。每個房間都贈送客人姓名縮寫、有品牌logo的草編海灘大提袋，非常受亞洲客人歡迎，別墅客人會再多送兩個毯子。每個房間都有無線手機充電器、助眠枕頭噴霧，至於備品，當然是寶格麗自家產品。

寶格麗酒店室內溫水泳池。圖／杜拜寶格麗提供

SPA也很強大。東方SPA著重「技術手勢」，西方SPA則標榜「產品療效」，寶格麗和屢獲殊榮的德國美容品牌 Augustinus Bader（簡稱AB）合作獨家寶格麗面部護理。美麗的美容師，俐落專業、一氣呵成，手指好像在打小鼓一樣在臉上輕輕彈奏，非常舒適愉快，每個體驗過人都讚不絕口，出來後均容光煥發。SPA還有長達六個小時療程、土耳其浴、以及給孕婦的特殊療程，非常靠譜。

寶格麗酒店SPA提供旅客放鬆紓壓的體驗。圖／杜拜寶格麗提供

酒店總經理說寶格麗的核心價值就是「義大利風格」，觸目所及，所有的設計、家具與器物都來自義大利。海灘邊的La Spiaggia餐廳，剛出爐的披薩、烤餅極佳，助興的三人樂團也是來自義大利。米其林兩星的Il Ristorante，供應現代化的義大利菜，輔以雅緻的空間與細緻的服務，客人無不身心舒暢。連葡萄牙足球巨星C羅都常常來這兒度假。

寶格麗酒店氛圍高雅靜謐。圖／杜拜寶格麗提供

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