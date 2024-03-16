杜拜深度之旅｜奇觀建築：未來博物館、黃金相框、哈里發塔周邊「杜拜金」

未來博物館是杜拜最新的奇觀建築。圖／未來博物館提供。

● 未來博物館：杜拜的魔戒，世界最美的博物館

2022年開幕的「未來博物館（Museum of the Future）」很有機會成為杜拜繼哈里發塔、帆船飯店後的另一個新地標。歷時七年、耗資1億3600萬美金、七層樓、佔地三萬平方公尺，由南非建築師肖恩基拉設計，零樑柱、使用1024塊不銹鋼與玻璃板組成外觀，最引人注目的就是77公尺高的環形鏤空金屬建築，活像一枚漂浮在杜拜上空的魔戒。鏤空刻的是杜拜酋長的阿拉伯文詩句：未來屬於那些具有想像、設計與執行能力的人，而創新是國家與民族進化的秘密。誠哉斯言。

未來博物館內美麗無比的保存物種的基因資料庫。 記者錢欽青／攝影

走進大廳，挑高屋頂也是光影明暗交錯的阿拉伯文書法，美得讓人屏息。展覽關於「未來」的設定是2071年、阿聯酋建國一百年時的預測，於是大家用手環搭乘「希望號」太空船，前往外太空探索，從機長廣播、發射倒數、窗外景觀一切擬真，讓人不由得興奮起來，抵達太空站會有各種互動的科學探測，也可以跟駐站科學家聊天，最妙的是，還可以掃描自己的臉部合成到太空人上，用手機拍下自己在外太空飄浮的影片。

未來博物館是杜拜最新的奇觀建築。 記者錢欽青／攝影

從太空回到杜拜後，開始要關心地球。這裡有一個超酷的基因資料庫，保存雅馬遜雨林數千項的物種，每個物種都用螢光投影的方式留在一個玻璃瓶內，青蛙、鸚鵡、棕櫚樹、水母、螞蟻……..，紅橙黃綠藍靛紫、從地面到天花板一字排開，集魔幻、華麗、繽紛、絕美於一身，應該是史上顏值最高的科學展出。使用感應板靠近，還會出現該物種的詳細解說。

身心靈的平衡也很重要，接著是療癒空間區，希望讓觀眾收起手機、好好休息片刻，甚至能躺著冥想，還有專人教大家如何放鬆。此外也有改變人類文明的新科技展示、兒童專區，還可以走出戶外到魔戒上拍照。真是一個兼具關照頭腦、心靈、視覺的精彩博物館。

相關資訊｜https://museumofthefuture.ae/en

未來博物館內美麗無比的保存物種的基因資料庫。 記者錢欽青／攝影 未來博物館模擬打造未來的太空之旅。 記者錢欽青／攝影 未來博物館內美麗無比的保存物種的基因資料庫。 記者錢欽青／攝影 未來博物館內美麗無比的保存物種的基因資料庫。 記者錢欽青／攝影 未來博物館內美麗無比的保存物種的基因資料庫。 記者錢欽青／攝影

● 黃金相框：新舊杜拜的交界

花了13億打造的「黃金相框（Dubai Frame）」2018年橫空出世、降落在杜拜新舊城區的交接處。江湖傳說是某天酋長散步時，心血來潮用兩手比劃、框了一下市容，想說何不就真的來造個框呢….。這座高達150公尺、整個中空、四邊鍍金的建築物就此誕生。

進入大廳後，首先是實物加上影像的歷史文物展。搭乘透明高速電梯45秒後抵達頂端空間，中間長達93公尺的玻璃橋是懼高症者的夢魘，往下看的車水馬龍真的會腿軟、恐慌症發作。只好趕快研究左右兩側的新、舊杜拜景觀，往北是老城區和杜拜灣，往南則是壯闊的摩天大樓群與杜拜碼頭，360度的風光盡收眼底。也彷彿見證了杜拜從沙漠邊小漁村轉化成中東樞紐、富裕強國的歷程。

相關資訊｜https://www.dubaiframe.ae/en

黃金相框可以鳥瞰新舊杜拜的市容。 記者錢欽青／攝影 黃金相框可以鳥瞰新舊杜拜的市容。 記者錢欽青／攝影 黃金相框頂樓可以鳥瞰杜拜的老城區。 記者錢欽青／攝影 黃金相框頂樓可以鳥瞰杜拜的新城區的高樓群。 記者錢欽青／攝影

● 哈里發塔周邊：有一種金，叫杜拜金

雖然看過無數次圖片，但親眼見到世界最高建築的「哈里發塔（Burj Khalifa）」，還是震懾加上感動。尤其當杜拜噴泉（Dubai Fountain）開始展演水舞秀的時候，磅礡的音樂、周邊高樓的LED配套畫面、遊船與摩天高樓的天際線襯托，加上滿坑滿谷的人潮，完全不輸咱們101跨年的盛況。

杜拜噴泉華麗壯闊的水舞演出。 記者錢欽青／攝影 杜拜噴泉華麗壯闊的水舞演出。 記者錢欽青／攝影

杜拜噴泉旁邊的Time Out Market，有17家不同風格的餐飲及大量的座位區，類似我們的美食街，非常適合觀光客嚐鮮。另一邊的Dubai Mall相當於五十個國際足球場的尺寸，是世界數一數二大的購物賣場，餐飲與店家之外，裡頭有溜冰場、電影院，以及世界最大的懸浮水族館，在不同樓層都可以觀賞超過三百種的海洋動物。

地陪蘇菲亞提醒，杜拜崇尚華麗，但整體是節制均衡、不紊亂的。的確沒錯，以哈里發塔周邊為例，所有大樓的燈光都是以金色系為主，路邊的棕櫚樹也都加上金色系的燈光，一眼望去都是一棵棵整齊溫暖的小金樹，比夜店式的七彩霓虹燈高雅許多。幾天下來，這種大器溫潤的「杜拜金」也成為杜拜印象裡深刻的一環。

杜拜噴泉華麗壯闊的水舞演出。 記者錢欽青／攝影 世界最高的哈里發塔，壯麗開闊。 記者錢欽青／攝影 節制溫潤的「杜拜金」相當美麗。 記者錢欽青／攝影 節制溫潤的「杜拜金」相當美麗。 記者錢欽青／攝影

● 沒有悠長歷史也能做好博物館

杜拜最讓人驚嘆的就是他們的「創造性」，比方這次參觀了很多間博物館，都非常有意思，本來很好奇，立國才53年的阿聯酋，並沒有悠長恆大的歷史，那要怎麼做好博物館？答案是他們從「科技」著手、從「未來」下功夫！

以位於老城區的「辛達加博物館」為例，它的宗旨是要講述以迪拜的母親河Creek周邊的歷史發展，同時帶到迪拜的發跡過程。有別於一般文物堆積如山的博物館，他們的文物不多，但大量運用紀錄片、互動裝置、互動影片、觸控螢幕來輔助說明，效果更佳活靈活現、印象深刻。比方徒手撈珍珠、阿拉伯人待客禮儀就用微型紀錄片呈現。講述薰香文化、選任何一個關鍵字，就會跑出精緻的黑白動畫示範那個動作。

「黃金相框」離場前也有一區是播放對於想像中未來世界描述的影片，環場沈浸式，精彩得讓你覺得好像看了一部好萊塢的太空科幻的大片。