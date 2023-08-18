一島一世界！ 入住ÀNI Sri Lanka　探尋斯里蘭卡的十大絕佳理由

ÀNI Sri Lanka 散發著斯里蘭卡南海岸悠閒渡假魅力。 圖：ÀNI Sri Lanka／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】一島一世界，ÀNI Sri Lanka 是一場驚喜島嶼冒險的起點，它散發著斯里蘭卡南海岸的悠然魅力，呈獻香氣四溢的美食和古老文化體驗。這一私人度假勝地處處體現著大方慷慨的精神，彰顯出 ÀNI 浸潤在服務之中的獨特的溫暖與人情味。

▲從週邊風景到美食，以全景式美景展現渡假村的獨特氛圍。 圖：ÀNI Sri Lanka／提供

最佳下榻體驗

ÀNI Sri Lanka 的設計充分利用周圍的全景式美景。印度洋浪濤起伏，下方的海灘為清晨散步、板球活動和放鬆一日後欣賞絕佳日落提供了理想場所。

兩棟池畔起居別墅是完美的隱匿之地：Villa Monara（孔雀）和 Villa Divia（豹）。受四周自然環境和熱帶現代主義開放空間的啟發，兩棟別墅均設有兩層樓的起居室和用餐區，包括休息室、酒窖、酒吧、圖書館和一個互動式展示廚房。賓客還可以在露台、兩公頃的花園、海灘甚至是泳池的淺水處享受露天用餐。

其他特別禮遇包括月光電影之夜、家庭遊戲、山地自行車探險和體育錦標賽。戶外的沙壺球球場令人盡享歡樂時光，射箭課程會為您介紹這門古老藝術。私人直升機遊覽或雙體船巡遊將為您揭示更獨一無二的旅行視角，您可在導遊陪同下參觀 Galle Fort 或在 Sinharaja Forest Reserve 進行徒步探險，發現島上的寶藏。

▲斯里蘭卡南部海岸有許多人文特色，包含傳統舞蹈、民謠表演或特有面具藝術。 圖：ÀNI Sri Lanka／提供

悠久歷史

島上散佈著古代寺廟、遺址和雕像，揭示了斯里蘭卡獨特的佛教、印度教、穆斯林和基督教傳統的交融。在 ÀNI Sri Lanka 附近，您可以在迪克維拉（Dickwella）的 Wewurukannala 佛教寺廟欣賞島上最大的佛像，該佛像橫跨50公尺，可追溯到18世紀的拉加迪國王時代（King Rajadhi）。

充滿活力的文化

島上豐富的藝術歷史在南部省份得到動人詮釋。ÀNI的賓客可以觀看傳統舞蹈，聆聽民謠表演，並欣賞斯里蘭卡特有的面具藝術。在加勒或可倫坡可以購買鑲有島產藍寶石、紅寶石和其他珍貴寶石的珠寶。藝術愛好者可以興致勃勃地參觀 ÀNI Art Academies Sri Lanka，這座學院幫助貧困的年輕藝術家開啟創意事業，並可委託這些藝術家製作藝術品帶回家。

自然與野生動物

如果沒有進行一次野生動物冒險，那麼前往斯里蘭卡的旅行是不完整的。ÀNI Sri Lanka 位置得天獨厚，方便探索該地區傳奇的野生動物保護區。

Bundala 國家公園以觀鳥而聞名，而 Udawalawe 國家公園則是大象孤兒院的所在地，歡迎賓客資助孤兒大象。Yala 國家公園以其豹而聞名，在全球範圍內擁有最高密度且難以捉摸的大型貓科動物。此外，斯里蘭卡還擁有大片美麗的海灘。坐落於迪克維拉的西南海岸，ÀNI Sri Lanka 的位置無疑是其中最美麗的景區之一。

熱帶氣候

造訪 ÀNI Sri Lanka 的最佳時間是12月至4月，沿海地區的年均溫度約為28°C; 7月和8月為夏季假期提供更溫和穩定的天氣。九月和十月季風重返，帶來短暫溫暖的熱帶雨，親切又清新。

▲賓客可享有絕佳海灘美景與熱帶風格住宿體驗。 圖：ÀNI Sri Lanka／提供

▲獨具特色的斯里蘭卡佳餚，恣意品嚐美味的香味料理與海鮮。 圖：ÀNI Sri Lanka／提供

無限冒險

無論賓客渴望在陸地、水中還是空中進行冒險，ÀNI Sri Lanka 都可以滿足。斯里蘭卡是進行森林徒步旅行、山地自行車騎行和參觀瀑布的理想場所。深海釣魚和水肺潛水提供充滿腎上腺素的開放水域休閒體驗，而整個家庭都可以享受在當地孵化場釋放小海龜的樂趣。

美食盛宴

在 ÀNI Sri Lanka，您可以發現該國世界聞名的美食。費用已包括所有餐點、小吃和飲品。餐食精彩之處包括令人難忘的海鮮、多樣的香料、巨大的椰子、美味的魚和風味十足的農產品。菜單涵蓋斯里蘭卡、印度、中國、日本、法國和義大利菜式，滿足各種飲食需求。

▲在海灘體驗沙灘瑜伽，透過環境放鬆療養身心。 圖：ÀNI Sri Lanka／提供

▲洋溢地方特色精心佈置的房間，能充分放鬆獨享私人空間。 圖：ÀNI Sri Lanka／提供

富有意義的康療護理

斯里蘭卡擁有數千年歷史的本土健康傳統，被稱為傳統醫學或 Hela Wedakama。島上還有其自己的阿育吠陀傳統，融合了印度、本土、希臘和阿拉伯的影響。古代國王特意保護和延續阿育吠陀的智慧，這一傳統蓬勃發展至今。在 ÀNI Sri Lanka，賓客可以在度假勝地的阿育吠陀醫生 Manjula 的指導下享受阿育吠陀水療護理。

體育實力

如果想贏得當地居民和 ÀNI 團隊的青睞，請帶著對板球的好奇心前往斯里蘭卡。板球在殖民時代由英國人引入該島，最早的比賽可追溯到1832年。於2023年7月, 斯里蘭卡板球隊在主場與巴基斯坦隊進行兩場測試賽。誠邀賓客到 ÀNI Sri Lanka 在海灘觀看比賽。活動經理 Nilantha 會組織各種有趣的活動，包括瑜伽、普拉提、網球課程、水中有氧運動等等。

完美東道主

最重要的是，斯里蘭卡人是完美的東道主。他們熱情好客，是這個島上自然魅力的動人代表。ÀNI Sri Lanka 的團隊包括30多名專業員工，每個人都致力於讓您的下榻體驗奇妙動人。

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