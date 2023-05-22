冷知識解謎！　荷蘭真國名是什麼？埃及金字塔數輸「這國」？

好想去看看世界奇觀金字塔 / 來源： nadine_pixabay

圖文/Pei

從太空可以看到長城、荷蘭國名不是荷蘭？旅遊小知識真相在這裡

長年流傳的世界地理知識，有可能不是真的！來看看世界之最──金字塔、最長河流、最熱沙漠和最長城牆等著名地區的真實秘密。

埃及 金字塔數量最多、尼羅河是世界上最長的河流？

金字塔不一定要去埃及看 / 來源： simon_pixabay 想到金字塔，就想到埃及和古老歷史。

不過，擁有最多金字塔的國家是蘇丹！蘇丹的努比亞地區有220多座金字塔，雖然沒那麼壯觀，但數量大約是埃及的兩倍。其實翻看歷史，這地區是埃及帝國的一部份，古埃及有幾位法老王也是努比亞人的親戚喔！

嚮往的尼羅河之旅 / 來源： juhasz_pixabay 那麼埃及還有一個世界之最，尼羅河是世界最長河流，沒錯吧？

原來這也是人們探討多年的話題──儘管技術上，6650公里的尼羅河是世界最長，但2007年一次沿著祕魯南部山脈的亞馬遜河長度實測發現，她長達6992公里！不過也因為亞馬遜河流域比較複雜曲折，且季節也會改變河流樣貌，這個數字怎麼算也很難確定。很棒的是，兩條歷史豐富的長河，我們都可以親自去探探。

中國 從太空可以看到長城？

坊間傳出來的神話說，在太空上都還能看到萬里長城。

萬里長城之外 還有野長城可以探索 / 來源： winkler_pixabay 從高空要看到萬里長城的確不容易 / 來源： panayota_pixabay 不過2003年，中國太空人楊利偉確認了「看不見長城」這個事實，那麼從月球上更不可能看到這雄偉的歷史城牆了；而且牆照著周遭的景觀和顏色建造，真是很難從遙遠的外太空用肉眼找到呀！

荷蘭 國名不叫荷蘭、不是全球單車之都

荷蘭常見的單車配美景 / 來源： djedj_pixabay 阿姆斯特丹是全球單車之都？不論晴天雨天和季節，滿目單車的荷蘭首都，文化上的確是單車之都；烏特列支Utrecht雖不是主流大城，蜿蜒河流和古典路面非常適合騎車探索，而且氣候穩定，當地的單車人口高達50%, 在這裡避開首都的人潮外，國民玩偶 - Miffy米飛兔博物館就在市區，善良可愛的小兔讓人人都能在這裡釋放童心！

不過據「最適合騎單車的城市」統計，丹麥的哥本哈根常年有超過62%居民把單車當作最常使用的交通工具，每天騎行超過140萬公里！哥本哈根大區的單車道，在疫情前已經達到966公里，居民徜徉在海風輕拂的海岸邊﹑看風車、賞花，的確非常愜意。

鬱金香季節正當時 / 來源： annabiasoli_pixabay 荷蘭還有另外一個大家都已經發現的新事實──中文譯名和英文國名The Netherlands或國家本名「尼德蘭」（Nederland，低地國家）不一樣？

傳統上，首都所在的「荷蘭」Holland最常被人使用，不過Holland只是整個國家12省之一，且大致可以分為Noord-（北部）和 Zuid-Holland（南部）荷蘭。早期只是因為荷蘭這省在海外比較知名，經濟上更富裕，而陰錯陽差成為整個The Netherlands的代言人。

雖然比較拗口，但尼德蘭才是鬱金香國度的中文正確譯名喔！

橫跨兩洲的國家 不只土耳其、俄羅斯

巴拿馬運河外 國家有非常豐富的文化 / 來源： spallanzani_pixabay 土耳其和俄羅斯兩個面積幅員遼闊的國家，是大家熟知的「橫跨歐亞兩洲」文明交會地帶，不過埃及的蘇伊士運河也將國家東部分到中東地區、巴拿馬運河則將國家劃為北美和南美兩個洲；有機會去埃及或巴拿馬的話，可以輕鬆體驗跨洲之旅喔！

撒哈拉沙漠 不可能下雪？

三毛和北非 構成我們的撒哈拉想像 / 來源： derewecki_pixabay 北非的撒哈拉沙漠是地球上最熱和最乾燥的地方之一，和靄靄白雪連不太上關係。

不過，1979遇過前所未有的暴風雪，2018年再次被白雪覆蓋，成為奇觀！

大家想去哪個世界奇觀看看呢？

無論想去哪裡玩，出門也謹慎防疫並備齊清潔用品，才能放心踏上旅途。Pei小編祝大家平安健康！

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