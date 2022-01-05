搭船check in超浪漫！入住泰國金三角、歐美水上酒店　體驗森林與水鄉絕景

圖文/Pei

讓威尼斯之旅浪漫到極點 / 來源：hotelcipriani

泰北 金三角帳篷房

Four Seasons Tented Camp Golden Triangle讓大家探索充滿傳說的金三角。

這片森林今晚就屬於你 / 來源： FourSeasonsTentedCampGoldenTriangle

這是泰國北部與寮國和緬甸交界的地帶，叢林、野生生態和特殊歷史總讓人心生嚮往，想想看脫離車水馬龍的城市酒店，在這裡邊搭船邊看大象散步、奇珍花草，然後入住散發著木頭和花香的帳篷房！

泡澡享受療癒風景 / 來源：FourSeasonsTentedCampGoldenTriangle 和親友一起享受泰北的寧靜 / 來源：FourSeasonsTentedCampGoldenTriangle 在金三角探訪野生動物 / 來源： FourSeasonsTentedCampGoldenTriangle 獨特的傳統捕魚法 / 來源：FourSeasonsTentedCampGoldenTriangle

在住宿期間，任享餐飲和朝向森林或田園的風景spa, 三個國家的風土都在你的眼底……你也可以預定吉普車遊覽周邊環境，讓身心沉浸在大自然的療癒力量裡。

義大利威尼斯 奢華水上酒店

Belmond Hotel Cipriani就在最知名的威尼斯景點「聖馬可廣場」對面，非常方便的交通和醉人風景將為你帶來難忘假期！

踏上迎賓船前進高級酒店 / 來源： hotelcipriani 在醉人風景前悠閒吃早餐 / 來源： hotelcipriani 旅館專業的船夫會開傳統木造船來接你，米其林等級餐點、奧運標準泳池、私人碼頭和spa中心還配置兒童遊樂場，讓旅人全家盡興享受假期！

這間酒店已經在威尼斯開業超過一甲子，早期曾是歐洲貴族、文人和藝術家選擇下榻的地方，到這裡探索王公貴族的故事、親眼看看他們在19世紀辦慶典的奢華宴會廳，是不是很浪漫呢？

獨特體驗和絕美景觀 深受旅人喜愛 / 來源： hotelcipriani

如果想多了解當地傳奇和秘密，還可以預約城市導覽，瀏覽古卷和手繪本等珍貴文物，把威尼斯的人文歷史帶回家！

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

看遍義大利秘境！跟著這條新步道 環繞南歐最壯麗國家級公園