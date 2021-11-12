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「全球最美洗手間」賞海景第一排！旅途中能看仙境　還有鯊魚和企鵝陪

聯合新聞網 / MilliUN Miles
/ 來源： odyseaaquarium　
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圖文/Pei

如果是鯊魚游過來 那還是快點洗手出去吧　 / 來源： odyseaaquarium
如果是鯊魚游過來 那還是快點洗手出去吧　 / 來源： odyseaaquarium

放心出遊的重要小事就是有地方洗手，乾淨是第一要務，美感和趣味感也要顧到，挪威和美國這兩座洗手間會讓你超難忘。

挪威：仙境洗手間

也許你聽說過東京、倫敦或紐約有奇特或漂亮的洗手間可以在外打卡，Pei小編這次先帶大家來到挪威北部，「挪威國家旅遊路線」上。

這裡雖然比較遠，但世外桃源般的風景和狂野的自然鬼斧神工，會讓你目不暇給！那麼路上也不要錯過這座極有現代設計感的洗手間’’ Uredd Rest Area’’.

挪威北部仙境洗手間 / 來源： Haugen_Zohar Arkitekter　
挪威北部仙境洗手間 / 來源： Haugen_Zohar Arkitekter　
入夜更有雪地燈塔的感覺 / 來源： Haugen_Zohar Arkitekter　
入夜更有雪地燈塔的感覺 / 來源： Haugen_Zohar Arkitekter　

它位於中北部Ureddplassen，面朝大海，在小島和壯麗的峽灣之間，非常適合放鬆和「解決急事」。

打造這超前衛戶外「燈塔」的是挪威本地的建築師事務所Haugen/Zohar Architects，2018年開放後，就登上許多設計類雜誌集讚，因為這不只風格極簡又現代，北歐人擅長運用的燈光一開，更讓人既驚喜又覺得溫暖。

挪威的大自然像仙境一般夢幻　 / 來源： flickr-denisbin
挪威的大自然像仙境一般夢幻　 / 來源： flickr-denisbin

這裡也是紀念二戰的地點，站在這片土地上好好享受平和時光，也很療癒。如果有機會來，抬頭看看極光吧！　

美國：看鯊魚、海龜、企鵝游來游去

你知道嗎？美國每年都會評選出全國最美洗手間，有藝術、有超現代、有復古等等各種風格，亞利桑那州OdySea Aquarium則是連年以「新奇刺激」得獎！

海龜也在你方便時四處悠遊　　 / 來源：　　odyseaaquarium
海龜也在你方便時四處悠遊　　 / 來源：　　odyseaaquarium

走進水族館，大家可能只會想去看來自世界的各種海洋生物，或是聽講解、遛小孩，不過這裡的洗手間才是內行人不會錯過的重點，因為牆壁不是水泥，而是真實的海底世界！

唯一生活在非洲的企鵝 「黑腳」也會來陪你　 / 來源： odyseaaquarium　
唯一生活在非洲的企鵝 「黑腳」也會來陪你　 / 來源： odyseaaquarium　

也就是說，你邊洗手可以邊隔著僅僅一道玻璃的距離欣賞（或被驚嚇）優游而過的可愛或恐怖生物，有可能是稀有的非洲企鵝、海龜親子出遊，也有可能是好幾隻鯊魚和你面對面……和牠們合照也會是難忘的畫面。

不過在洗手間拍照也要注意旁邊有沒有陌生人，免得失禮哦。

無論大家想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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美國 紐約 非洲

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