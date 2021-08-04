快訊

【0804確診地圖】本土新增20例、死亡+0！新北群聚再爆14例

特殊交友延燒！台北與台南公布確診足跡 全都接觸同1人

全球「熱門度假目的地」公布　2021疫情期間大家都去了哪裡？

聯合新聞網 / MilliUN Miles
希臘在疫情期間表現一直不錯 算是夠實力開放旅遊的國家之一 / 來源：wikimedia 　
希臘在疫情期間表現一直不錯 算是夠實力開放旅遊的國家之一 / 來源：wikimedia 　

圖文/Pei

疫情期間，旅遊業面對極大轉變，大家出遊計畫也大不相同，疫苗開打後到底有哪些國家的旅宿業有機會起死回生？

亞洲人對國外旅遊漸樂觀期待　歐洲人最嚮往西班牙、希臘

各國經歷封城和封國，今年的寒暑假，出遊狀況想必也十分低迷，但推出旅遊泡泡和疫苗護照等旅遊措施後，許多國家都再次迎接旅客了；

好奇的Pei小編這就帶大家來看看機票預訂網站的統計數字，了解一下疫情期間，全球旅遊變成什麼樣子？

這份全球旅遊統計目前只出了歐洲區的報告，不過也提到一點點亞太區的結果－有52%, 半數的受訪者對未來的國際旅行抱持樂觀態度，不過也有另外一半, 49%的人群對疫情將影響今年出遊的情況感到悲觀。

拿剛解封就打包行李出去玩的英國旅客來說，西班牙和希臘就是歐洲最迷人的地方！

歐洲人對南歐的夏日陽光還是非常嚮往和想念的－小編真希望英國的確診可以脫離確診暴增期！

這就是西班牙最熱門的度假島嶼 馬約卡 / 來源： wikimedia　
這就是西班牙最熱門的度假島嶼 馬約卡 / 來源： wikimedia　
其實Pei小編歐洲朋友裡，也不少跑到義大利度假的人，威尼斯水鄉最近禁止遊輪進入，小城也逐漸習慣沒有大量遊客的生活，或許下次大家在威尼斯，會看見更安靜和原汁原味的人文風景。

那麼英國人預訂夏季旅遊機票數最高的國家都有哪裡呢？

1.西班牙（當地人疫苗接種率達到⅔,讓旅客更放心）

2.巴基斯坦（可能和巴基斯坦裔居民有關）

3.美國

4.希臘

5.印度　（可能和印度裔居民有關）

土耳其伊斯坦堡 人潮最多的旅遊區 　 / 來源： wikimedia
土耳其伊斯坦堡 人潮最多的旅遊區 　 / 來源： wikimedia
葡萄牙里斯本的靜謐和浪漫 都在老城裡　 / 來源： wikimedia
葡萄牙里斯本的靜謐和浪漫 都在老城裡　 / 來源： wikimedia
到里斯本一定要坐一趟懷舊電車　 / 來源： wikimedia
到里斯本一定要坐一趟懷舊電車　 / 來源： wikimedia
接著是土耳其、義大利、葡萄牙等國，將迎接湧入的英國遊客；熱愛旅行的德國人又不約而同，訂爆了哪些城市的機票呢？

1.西班牙海島 Palma

2.土耳其 Istanbul

3.希臘 Crete

4.還是希臘 Thessaloniki

5.墨西哥 Cancun

接著是紐約、峇里島、曼谷、土耳其南部和希臘雅典等城市，正在接待許多德國來的旅客。

想去洛杉磯嗎？ 　/ 來源： wikimedia
想去洛杉磯嗎？ 　/ 來源： wikimedia
美國最近開放旅客入境打疫苗，那麼美國哪些城市成為旅遊熱門？

答案是拉斯維加斯、奧蘭多和洛杉磯！

好吧，這個統計離不開往常的熱門景點，至少可以當作疫後旅行避開人潮的參考－少往榜上有名的地方去囉？　

無論大家今年想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

省錢版東方快車！全新「火車旅館」小資族會愛　沿線環遊歐洲10+城市 　

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」　

希臘 歐洲 英國

延伸閱讀

厄多安的空中槍騎兵：土耳其如何成就了「無人機強權」?

舉重／希臘選手「窮得忍痛退役」 賽後揭自費全職無以維生

跳遠／古巴首金遭希臘逆轉 22歲好手「銀恨」倒地痛哭

土耳其野火燒5天8人喪命 希臘義大利也傳災情

相關新聞

全球「熱門度假目的地」公布　2021疫情期間大家都去了哪裡？

疫情期間，旅遊業面對極大轉變，大家出遊計畫也大不相同，疫苗開打後到底有哪些國家的旅宿業有機會起死回生？

參拜「雲端寺廟」！泰國最靈四面佛線上祈福，還能到印度賞世界奇觀建築

亞洲的宗教文化在各地呈現不同的風貌，最多人去的曼谷四面佛，因為疫情缺少了香客，也無法前往祈願還願，現在能透過線上導遊的帶領下，再次向最靈驗的四面佛祈福、還願；而印度的世界7大奇觀建築—泰姬瑪哈陵即使沒親自去過也能雲端一遊，在專業導遊的帶領下，瞭解泰姬瑪哈陵與最有滋味的印度咖哩料理。

「無車」正流行！　歐美這些知名大街 將讓給行人獨享

世界正在變好！健康和舒適，在疫情來襲後成為生活重點，人來人往的大城市從車輛汙染中解脫，是不是很美好？

圍牆外的人想進去！「英國監獄」百年後重開　變身頂級牢房酒店

想要住進歷史又挑戰膽量，英國這座監獄酒店很適合你，甚至還可以舉行婚宴請人喝喜酒，你會考慮下訂嗎？

睽違16個月！公主遊輪復航「阿拉斯加—西雅圖」航線　5大特色必體驗

睽違一年的夏季阿拉斯加航線終於復航，公主遊輪阿拉斯加往返西雅圖為期7天的航程，將於7╱25至9╱26由「盛世公主號」（Majestic Princess）服役啟航。

奇險又神秘！世界8大「不可思議景點」推薦 大藍洞、奇蹟石、地獄之門...

世界上有許多奇險又神祕的景點，有些是充滿歷史，由先人打造留存至今的遺蹟、有些則是經過大自然的鬼斧神工打造而成；今天小編就要來介紹八個世界神祕景點，你去過嗎？會想去嗎？趕快跟著小編看下去吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。