全球「熱門度假目的地」公布　2021疫情期間大家都去了哪裡？

圖文/Pei

疫情期間，旅遊業面對極大轉變，大家出遊計畫也大不相同，疫苗開打後到底有哪些國家的旅宿業有機會起死回生？

亞洲人對國外旅遊漸樂觀期待 歐洲人最嚮往西班牙、希臘

各國經歷封城和封國，今年的寒暑假，出遊狀況想必也十分低迷，但推出旅遊泡泡和疫苗護照等旅遊措施後，許多國家都再次迎接旅客了；

好奇的Pei小編這就帶大家來看看機票預訂網站的統計數字，了解一下疫情期間，全球旅遊變成什麼樣子？

這份全球旅遊統計目前只出了歐洲區的報告，不過也提到一點點亞太區的結果－有52%, 半數的受訪者對未來的國際旅行抱持樂觀態度，不過也有另外一半, 49%的人群對疫情將影響今年出遊的情況感到悲觀。

拿剛解封就打包行李出去玩的英國旅客來說，西班牙和希臘就是歐洲最迷人的地方！

歐洲人對南歐的夏日陽光還是非常嚮往和想念的－小編真希望英國的確診可以脫離確診暴增期！

這就是西班牙最熱門的度假島嶼 馬約卡 / 來源： wikimedia 其實Pei小編歐洲朋友裡，也不少跑到義大利度假的人，威尼斯水鄉最近禁止遊輪進入，小城也逐漸習慣沒有大量遊客的生活，或許下次大家在威尼斯，會看見更安靜和原汁原味的人文風景。

那麼英國人預訂夏季旅遊機票數最高的國家都有哪裡呢？

1.西班牙（當地人疫苗接種率達到⅔,讓旅客更放心）

2.巴基斯坦（可能和巴基斯坦裔居民有關）

3.美國

4.希臘

5.印度 （可能和印度裔居民有關）

土耳其伊斯坦堡 人潮最多的旅遊區 / 來源： wikimedia 葡萄牙里斯本的靜謐和浪漫 都在老城裡 / 來源： wikimedia 到里斯本一定要坐一趟懷舊電車 / 來源： wikimedia 接著是土耳其、義大利、葡萄牙等國，將迎接湧入的英國遊客；熱愛旅行的德國人又不約而同，訂爆了哪些城市的機票呢？

1.西班牙海島 Palma

2.土耳其 Istanbul

3.希臘 Crete

4.還是希臘 Thessaloniki

5.墨西哥 Cancun

接著是紐約、峇里島、曼谷、土耳其南部和希臘雅典等城市，正在接待許多德國來的旅客。

想去洛杉磯嗎？ / 來源： wikimedia 美國最近開放旅客入境打疫苗，那麼美國哪些城市成為旅遊熱門？

答案是拉斯維加斯、奧蘭多和洛杉磯！

好吧，這個統計離不開往常的熱門景點，至少可以當作疫後旅行避開人潮的參考－少往榜上有名的地方去囉？

無論大家今年想去哪裡玩，現在加把勁和衛生部門一起謹慎防疫、避免前往人多的地方，才能盡快等到海外之旅重啟的那天哦！

Pei小編祝大家平安健康！

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