快訊

山豬胖出一身病 猝逝前上節目驚覺「一晚斷氣不只19次」

財經內閣出爐？賴清德新任內閣人事 明天將公布第三波

高雄5月大男嬰疑遭虐「頭骨骨折」命危 保母遭逮羈押

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「全支付」會員廣收「日本郵輪」中獎通知...下一秒誤會大了！

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
示意圖。圖／全支付提供
示意圖。圖／全支付提供

全支付鬧烏龍！多名網友回報收到電子支付機構「全支付」中獎通知，以為中了郵輪日本雙人遊，沒想到竟是鬧了烏龍，該活動早於3/15公布得獎者，讓不少網友白高興一場。全支付今(15)日對此事致歉，但仍受網友嘲諷「吃相難看」。

圖／摘自雷丘律師就決定是你了粉絲頁
圖／摘自雷丘律師就決定是你了粉絲頁

許多網友收到電子支付機構「全支付」中獎推播，以為中了郵輪日本雙人遊，經過查詢後才發現該活動早在3月中公布得獎名單，中獎竟是烏龍一場，另不少網友傻眼湧入全支付粉專留言。而全支付則說明「稍早行銷部為提高活動點擊宣傳效益，推播日本雙人郵輪中獎通知，若造成誤會，謹致上十二萬分歉意」。

圖／摘自全支付粉絲頁
圖／摘自全支付粉絲頁

官方說明曝光後，多數網友看傻表示「很明顯人為疏失吧」，怒斥「所以是用詐騙手法來騙取點擊效益？把使用者當什麼了？」此外，也有律師收到中獎推播，恰好針對此事進行法律普及，雷丘律師認為，畢竟真正的中獎名單都有公布，更不要提因誤認而請假等損害賠償的數額，值不值得提起一次訴訟可能都值得考量，並下了結論「的確法律有規定這種情況可以提起訴訟，但是划不划算就是另一件事了」。

編輯推薦

歇業 牛肉 老店 郵輪

相關新聞

「梁社漢 x 史努比」聯名開賣時間曝！滿額加購超萌收納袋與與餐具

喜歡史努比的粉絲看過來！梁社漢再度攜手史努比，推出令人期待的聯名第二彈！此次聯名商品包括史努比聯名收納袋、歐拉夫收納袋、史努比餐具袋等實用好物，每款都充滿收藏價值。首波史努比商品加價購將於4月17日展開。

0403花蓮大地震／百貨災情 SOGO玻璃震碎外牆剝落 花蓮遠百、微風南京停業一天

0403花蓮大地震為921大地震以來最大規模地震，各地也陸續傳出災情。台北SOGO敦化館與中壢SOGO都出現玻璃震碎、外...

全家聯手3大宮廟獨賣「女神保庇卡」張張回饋11% 澎湖花火節必吃「仙人掌霜淇淋」4/20重磅回歸

一年一度「瘋媽祖」，全台規模最大的大甲媽祖遶境盛事將於4月5日起駕，全家便利商店瞄準「女神商機」，攜手大甲鎮瀾宮、新港奉...

超萌白熊快閃店來了！「nagano market POP UP SHOP」扭蛋餐具與抱枕統統有

「nagano market POP UP SHOP」盛大開幕！踏入店內，絕對不能錯過的是那超巨大的漫畫牆。透過鮮活的圖像與生動的對話框，彷彿置身於nagano老師的插畫世界中，與角色們近距離互動！此次快閃活動匯聚了「經典熱銷商品」還獨家引進日本熱賣款新品，包括話題款和特展紀念商品，以及各式扭蛋、餐具、T恤、涼感寢具等生活周邊，一次滿足購物慾望！

1萬杯咖啡免費送！ 家樂福35周年慶 衛生紙、沐浴乳買1送1 日本大賞300項商品下殺8折

1萬杯咖啡免費送！ 家樂福35周年慶 衛生紙、沐浴乳買1送1 日本大賞300項商品下殺8折

BUNNIES又衝了！NewJeans台北快閃加場 超搶手「飛天小女警」聯名周邊齊發 再跟「巨型兔兔」打卡留下最萌回憶

BUNNIES又要衝一波！這次NewJeans又再度進駐百貨開設快閃店，現場不僅有超多毛茸茸可愛周邊，還有超大型「bunini」駐店迎賓讓粉絲拍到飽。活動還有倒數一週，記得約上你的追星小夥伴一起來打卡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。