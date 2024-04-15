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「全支付」會員廣收「日本郵輪」中獎通知...下一秒誤會大了！
全支付鬧烏龍！多名網友回報收到電子支付機構「全支付」中獎通知，以為中了郵輪日本雙人遊，沒想到竟是鬧了烏龍，該活動早於3/15公布得獎者，讓不少網友白高興一場。全支付今(15)日對此事致歉，但仍受網友嘲諷「吃相難看」。
許多網友收到電子支付機構「全支付」中獎推播，以為中了郵輪日本雙人遊，經過查詢後才發現該活動早在3月中公布得獎名單，中獎竟是烏龍一場，另不少網友傻眼湧入全支付粉專留言。而全支付則說明「稍早行銷部為提高活動點擊宣傳效益，推播日本雙人郵輪中獎通知，若造成誤會，謹致上十二萬分歉意」。
官方說明曝光後，多數網友看傻表示「很明顯人為疏失吧」，怒斥「所以是用詐騙手法來騙取點擊效益？把使用者當什麼了？」此外，也有律師收到中獎推播，恰好針對此事進行法律普及，雷丘律師認為，畢竟真正的中獎名單都有公布，更不要提因誤認而請假等損害賠償的數額，值不值得提起一次訴訟可能都值得考量，並下了結論「的確法律有規定這種情況可以提起訴訟，但是划不划算就是另一件事了」。
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