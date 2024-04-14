「梁社漢 x 史努比」聯名開賣時間曝！滿額加購超萌收納袋與與餐具

喜歡史努比的粉絲看過來！梁社漢再度攜手史努比，推出令人期待的聯名第二彈！此次聯名商品包括史努比聯名收納袋、歐拉夫收納袋、史努比餐具袋等實用好物，每款都充滿收藏價值。首波史努比商品加價購將於4月17日展開。

圖／梁社漢提供

圖／梁社漢提供

首波加價購活動將於4月17日啟動，只需消費滿150元，即可以349元加價購入史努比聯名收納袋，為日常生活增添更多可愛元素。

圖／梁社漢提供

圖／梁社漢提供

而更令人期待的是，梁社漢ｘ史努比聯名第二彈將於5月1日推出史努比聯名餐具袋組。在活動期間，只要單筆消費滿150元，即可以299元加購價格入手，包括大餐具袋組以及小餐具袋組，內含史努比叉子和查理布朗的湯匙，為用餐體驗增添了趣味性和實用性，趕快手刀準備收集啦！

圖／梁社漢提供

圖／梁社漢提供