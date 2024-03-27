1萬杯咖啡免費送！ 家樂福35周年慶 衛生紙、沐浴乳買1送1 日本大賞300項商品下殺8折

BUNNIES又要衝一波！這次NewJeans又再度進駐百貨開設快閃店，現場不僅有超多毛茸茸可愛周邊，還有超大型「bunini」駐店迎賓讓粉絲拍到飽。活動還有倒數一週，記得約上你的追星小夥伴一起來打卡。

2024-03-17 14:00