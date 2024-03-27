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1萬杯咖啡免費送！ 家樂福35周年慶 衛生紙、沐浴乳買1送1 日本大賞300項商品下殺8折
咖啡控快看！家樂福歡慶35周年，自3/27起祭出多樣商品「買1送1」，衛生紙、米、沐浴乳通通有，凡會員單筆消費滿2,000元，有機會抽中紅利點數10,000,000點，價值高達新台幣33,333元；再加碼3/29早上10：00家樂福APP祭出「10,000杯美式咖啡免費送」，準備手刀開搶囉！
家樂福35周年慶自3/27至4/9推出多種商品買1送1，包含「倍潔雅秒抽瞬吸抽取式廚房紙巾」100抽x3包、「嬌生PH5.5沐浴乳」750毫升；「浦公英環保抽取衛生紙」100抽x12包；「皂福肥皂精補充包」1500克；「琵鷺生態一等白米、琵鷺升台一等糙米、生態琵鷺芋香米」2~2.2公斤，以及KANESU播州細麵、烏龍麵、蕎麥麵等。
活動期間更重磅祭出會員獨享活動，結合家樂福實體門市與線上平台(APP&購物)，送出3.5億家樂福紅利點數抽獎，單筆消費滿2,000元，有機會抽中10,000,000點紅利點數(每3點可折抵1元消費)，價值達新台幣33,333元，將抽出35名幸運得主。
家樂福APP更加碼，於3/29 早上10：00祭出「10,000杯 InLove CAF'E 熱美式咖啡免費送」，進入啟動電子優惠券，點擊獎勵任務就有機會搶得(每位會員限參加一次，兌換期間至4/16止。
此外，家樂福同步開跑2024日本大賞，精選超過300多款商品，其中高達20款獨家、60款新上架，多款商品皆享特惠折扣至少8折起，活動期間單筆購買指定日本進口商品，滿599元送30元現金折價券(單筆最高送150元)。
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