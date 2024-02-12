快訊

無人機變便宜武器 台廠升級具備有效反制能力？

從東京趕回美國！泰勒絲見證酋長衛冕超級盃 衝下台熱吻球星男友

走春必去！全台「超人氣8間財神廟」 求財求好運

療癒到爆！正版周邊專賣「日落小物」快閃台中 蠟筆小新、Dinotaeng、吉伊卡哇統統有 消費打卡送「愛心手燈」要收藏

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／日落小物粉絲專頁
圖／日落小物粉絲專頁

小新控開逛！正版授權卡通周邊商店「日落小物」快閃台中綠光計畫，帶來超過200款療癒周邊商品，除了滿滿的蠟筆小新外，還有Dinotaeng矮袋鼠、ちいかわ吉伊卡哇等日韓人氣插畫家周邊，及專屬「韓式拍貼機」讓你拍過癮。算好紅包錢，把可愛小物統統帶回家。

圖／日落小物粉絲專頁
圖／日落小物粉絲專頁

圖／日落小物粉絲專頁
圖／日落小物粉絲專頁

圖／日落小物粉絲專頁
圖／日落小物粉絲專頁

正版授權周邊專賣店「日落小物」即日起至3/3快閃台中綠光計畫，現場逾200樣正版周邊，擺滿整整兩層樓，除了主打的蠟筆小新外，Dinotaeng矮袋鼠、Secondmorning檸檬地瓜、ちいかわ吉伊卡哇、おぱんちゅうさぎ內褲兔等超人氣日韓插畫家商品統統有，另有台灣插畫家合作寄賣的商品小空間讓你一次逛個夠。

圖／日落小物粉絲專頁
圖／日落小物粉絲專頁

圖／日落小物粉絲專頁
圖／日落小物粉絲專頁

圖／日落小物粉絲專頁
圖／日落小物粉絲專頁

不僅有各式各樣、多個國家的療癒周邊商品，「日落小物」更推出快閃店新年限定「蠟筆小新999超值福袋」、消費即贈龍年明信片和獨家春聯等好禮，以及獨家愛心手燈打卡送活動。加碼消費滿1500元再贈統統有獎刮刮卡，有機會把價值3680元的「小新巨大收藏公仔」搬回家，粉絲們真的要試手氣衝一波啦！

圖／日落小物粉絲專頁
圖／日落小物粉絲專頁

圖／日落小物粉絲專頁
圖／日落小物粉絲專頁

圖／日落小物粉絲專頁
圖／日落小物粉絲專頁

日落小物 台中快閃店資訊

快閃日期：即日起～3/3

快閃地點：台中市西區中興一巷19號（台中綠光計劃；近審計新村）

營業時間：12:00-20:00

圖／日落小物粉絲專頁
圖／日落小物粉絲專頁

編輯推薦

地瓜 快閃店 福袋 蠟筆小新

相關新聞

療癒到爆！正版周邊專賣「日落小物」快閃台中 蠟筆小新、Dinotaeng、吉伊卡哇統統有 消費打卡送「愛心手燈」要收藏

小新控開逛！正版授權卡通周邊商店「日落小物」快閃台中綠光計畫，帶來超過200款療癒周邊商品，除了滿滿的蠟筆小新外，還有Dinotaeng矮袋鼠、ちいかわ吉伊卡哇等日韓人氣插畫家周邊，及專屬「韓式拍貼機」讓你拍過癮。

全聯福袋抽「325萬特斯拉」吸排隊潮！大江連3天發紅包

「初一搶福袋」是許多民眾的重要新年計畫之一。全聯今年號稱「陸、海、空齊發」，推出總價值超過1,400萬的龍年福袋，獎品包...

過年走春別錯過！4大超商「全台特色門市」好逛又好拍

農曆春節走春拜年或闔家出遊，超商不僅是飲食、伴手禮的便利補給站，好買又好拍的特色門市更不能錯過，尤其是肖像主題店、韓國超夯拍貼機聯名店一定要逛！ ●7-ELEVEN台北市榮鑫門市「超人力霸王主題

初一天剛亮就來排隊！家樂福福袋抽「全台環島住1年」

新春搶福袋！迎接大年初一，家樂福於全台分店推出福袋活動，最大獎有機會獲得「全台環島、跳島住1年」，價值29.6萬。為了新...

那些要注意的事！盤點「過年6大禁忌」不踩雷 吃對「開運食物」招財又納福

即將迎來農曆新年，每到這個時節都要盤點複習一遍「過年開運妙招及禁忌」，以下整理了過年期間的「6大禁忌」與「5種容易取得的開運食物」，一整年的好運滾滾來。

7大串流平台強片連發！ 過年必看追劇清單、訂閱優惠完整收錄

年假不想出門塞車人擠人，在家看片追劇最愜意！各大串流平台年節期間都送上強檔片單，現在就趕快把追劇清單列起來，趁著年假一次看到飽。 Netflix Netflix 2月集結台灣、日韓西洋作品

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。