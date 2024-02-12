療癒到爆！正版周邊專賣「日落小物」快閃台中 蠟筆小新、Dinotaeng、吉伊卡哇統統有 消費打卡送「愛心手燈」要收藏
小新控開逛！正版授權卡通周邊商店「日落小物」快閃台中綠光計畫，帶來超過200款療癒周邊商品，除了滿滿的蠟筆小新外，還有Dinotaeng矮袋鼠、ちいかわ吉伊卡哇等日韓人氣插畫家周邊，及專屬「韓式拍貼機」讓你拍過癮。算好紅包錢，把可愛小物統統帶回家。
正版授權周邊專賣店「日落小物」即日起至3/3快閃台中綠光計畫，現場逾200樣正版周邊，擺滿整整兩層樓，除了主打的蠟筆小新外，Dinotaeng矮袋鼠、Secondmorning檸檬地瓜、ちいかわ吉伊卡哇、おぱんちゅうさぎ內褲兔等超人氣日韓插畫家商品統統有，另有台灣插畫家合作寄賣的商品小空間讓你一次逛個夠。
不僅有各式各樣、多個國家的療癒周邊商品，「日落小物」更推出快閃店新年限定「蠟筆小新999超值福袋」、消費即贈龍年明信片和獨家春聯等好禮，以及獨家愛心手燈打卡送活動。加碼消費滿1500元再贈統統有獎刮刮卡，有機會把價值3680元的「小新巨大收藏公仔」搬回家，粉絲們真的要試手氣衝一波啦！
日落小物 台中快閃店資訊
快閃日期：即日起～3/3
快閃地點：台中市西區中興一巷19號（台中綠光計劃；近審計新村）
營業時間：12:00-20:00
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