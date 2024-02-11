龍年賣萌！ 全台超過10大知名「IP快閃店」可愛招財 好拍好玩又好買

可愛商機大，今年過年從北至南有許多大人、小孩都愛的知名IP快閃店展開，好拍、好玩、好買的情境，絕對適合全家歡樂同遊。

侏羅紀公園、進擊的巨人10大IP＠新光三越

新光三越台北信義新天地A11「侏羅紀公園30周年主題展」。圖／新光三越提供

過年期間，新光三越從北到南各店集結超過10大知名IP推出系列特展，包括：台北南西店「伊藤潤二驚典美學館」沉浸式體驗恐怖大師伊藤潤二的VR實境體驗；台北南西店「進擊的巨人動畫10周年快閃店」重現十年間動畫中的經典場面與各角色名言，還有巨型扭蛋機，就要讓動漫迷拍照打卡還能試手氣；台北信義新天地「侏羅紀公園30周年主題展」還原電影名場面外，更透過AR擴增實境技術展示30隻5米高虛擬AR恐龍，讓恐龍來到現實世界。

新光三越台北南西店「進擊的巨人動畫10周年快閃店」。圖／新光三越提供

新光三越台北南西店「伊藤潤二驚典美學館」。圖／摘自伊藤潤二Junjiito粉絲團

桃園站前店「新春救援隊波力快閃店」不僅有球池體驗區，還有獨家福袋與百項正版商品可以帶回家；台中中港店「鏈鋸人期間限定快閃店」 結合動畫裡經典的瓦礫廢墟氛圍感，展出鏈鋸人1:1等身模型與超巨型的波奇塔；台中中港店「史努比新年祭」展出2.4米的龍年限定史努比達摩，還有史努比龍年限量新品，以及巨型扭蛋機一番賞可以試試手氣。

新光三越台中中港店「史努比新年祭」。圖／新光三越提供

高雄左營店「新世紀福音戰士展」展出綾波零1:1等身大模型、長達3米的朗基努斯之槍模型、畫師手工繪製新劇場版的複製原畫等超過300件的製作資料及插畫作品。另有「溫度온기Variety sum in Kaohsiung」人氣LINE貼圖「櫻桃可可」的創作者－Variety sum高雄首次個展，用超可愛的畫作要來好好療癒大家。

我不是胖虎-其樂龍龍＠誠品武昌店

誠品武昌「我不是胖虎-其樂龍龍」快閃店。圖／主辦單位提供

「我不是胖虎-其樂龍龍」快閃店即日起至3月17日在誠品武昌2樓推出，現場推出7大打卡點，一進店就可看到「龍虎門神」坐鎮、好玩又喜氣的「龍珠台」試手氣、「紙雕春聯賀歲區」傳統剪紙感春聯別有一番年味，一系列龍虎大集合讓過年氣氛滿點。

「我不是胖虎-其樂龍龍」快閃店盲盒。圖／主辦單位提供

快閃店推出超過80款全新周邊商品，過年氣氛就從居家佈置開始。有喜氣字樣搭配胖虎和肥龍的「龍年春聯」、「錢龍虎哩地墊」、「龍年長門簾」一進門就年味滿滿，過年就要試手氣，還可買個盲盒抽胖虎「小立牌」籤詩，讓過年更有樂趣。另有胖虎龍年抱枕、毛毯，讓過年窩家裡追劇更舒適溫暖。

我不是胖虎龍年長門簾，480元。圖／主辦單位提供

我不是胖虎錢龍虎哩地墊，每款450元。圖／主辦單位提供

SPY×FAMILY間諜家家酒＠高雄統一時代百貨

高雄統一時代百貨SPY×FAMILY間諜家家酒主題8大遊樂設施。圖／統一時代百貨提供

高雄統一時代百貨「SPY×FAMILY間諜家家酒」快閃店。圖／統一時代百貨提供

日本人氣動漫「SPY×FAMILY間諜家家酒」快閃店即日起至3月3日在高雄統一時代百貨展開，還有2.5米「安妮亞巨型氣偶」，粉絲們記得把握時間來合照。SPY×FAMILY間諜家家酒主題8大遊樂設施2月28日前限時首度登場，快閃店還有三大打卡點必拍，包括可愛的「安妮亞扭蛋區」，還有「佛傑一家」角色牆，以及「安妮亞＆彭德」安妮亞騎著彭德彷彿快要衝出牆面了。

高雄統一時代百貨「SPY×FAMILY間諜家家酒」快閃店周邊。圖／統一時代百貨提供

快閃店內推出近30款新品，包括毛絨絨安妮亞「零錢包」共三款，學生和上班族必備的「ID卡套」共四款圖樣、花生包裝造型「地墊」、彭德造型「飲料提袋」等。安妮亞「表情貼紙組」內有多款安妮亞經典表情，適合習慣寫手帳的粉絲使用。想把喜歡角色穿上身，還有安妮亞、佛傑一家款式帽T以及佛傑一家、玩具、伊甸學園學生，共三種款式的T-shirt，多種周邊讓粉絲隨時「哇酷哇酷」。快閃期間單筆消費滿699元就送高雄場限定「紀念集章卡」。

高雄統一時代百貨「SPY×FAMILY間諜家家酒」快閃店。圖／統一時代百貨提供

HUNTER×HUNTER獵人＠台中草悟廣場

「HUNTER×HUNTER獵人」快閃店即日起至3月24日抵達台中草悟廣場，八大拍照打卡點包括西索、小傑、奇犽、酷拉皮卡、雷歐力一字排開的「角色畫報牆」，「小傑奇犽私服」換上帽Ｔ或連帽外套一起拍照打卡，而「Q版角色」可愛的外型同樣人見人愛。

台中草悟廣場「HUNTER×HUNTER獵人」打卡點。圖／主辦單位提供

互動區有7項銅板小物讓粉絲帶回家，「印章」扭蛋機，內有五款角色連續章；扭蛋機則有「拼圖」、「鑰匙圈」兩種，還有四種角色款式「相紙」拍貼機，適合與好友合拍。庫洛洛、伊耳謎、尼飛彼多及蟻王等十款角色「收藏卡」與大人小孩都用得到的「姓名貼」，以及四大主角「紀念幣」。

台中草悟廣場「HUNTER×HUNTER獵人」快閃店周邊。圖／主辦單位提供