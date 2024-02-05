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「HUNTER×HUNTER獵人」台中快閃店草悟廣場開跑了，8大打卡區+5大角色畫報牆1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／WeTrust 信賴互動行銷有限公司提供
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「HUNTER×HUNTER獵人快閃店」已登陸台中草悟廣場！八大打卡亮點1次看。還有「五大角色」拍照區包括小傑、奇犽、酷拉皮卡、雷歐力及西索，每個角色都有獨特風采，更有周邊商品1次買齊，絕對是「獵人迷」一定要去的快閃店！

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走進草悟廣場即可見西索、小傑、奇犽、酷拉皮卡、雷歐力等五位角色整齊排列的「角色畫報牆」，與每位角色留下珍貴合照。右方展開「四大主角」的獵人試驗故事，主視覺牆呈現了小傑、奇犽、酷拉皮卡、西索及庫洛洛穿著西裝的魅力造型，吸引眾多粉絲矚目。

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拍照完畢，不妨挑戰手氣，在互動區找到多達七種銅板小物等你攜回家。「印章」扭蛋機推薦五款連續章，讓你不停地蓋上小傑或奇犽的印章；而「拼圖」扭蛋機則提供五個動畫主視覺圖樣，讓你親手拼出最喜歡的主視覺。別忘了「鑰匙圈」扭蛋機，邀你與最強老人獵人協會會長、四大主角和西索共度時光。

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另對於收藏卡的愛好者，庫洛洛、伊耳謎、尼飛彼多等十款角色的「收藏卡」絕對是不可或缺的收藏品。其他週邊如零錢包、擴香石等也絕對值得收藏。快帶著零錢前來，享受HUNTER×HUNTER獵人快閃店的無限樂趣！

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HUNTER×HUNTER獵人快閃店

展覽日期：2024年2月2日～2024年3月24日

展覽地點：PARK2 草悟廣場(台中市西區英才路534號)

營業時間：週一至週五 11:30-20:00、週末及例假日 10:30-20:00

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