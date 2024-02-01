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新年時尚大片免費拍！2024「華泰唐人街」迎新春 必拍「1.7公里燈籠海、中美混搭風車庫」 還有3日限定「雙龍踩街大遊行」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／華泰名品城粉絲專頁
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2024新春最強造景在華泰！位於桃園的國際級購物城「華泰名品城」為迎農曆新年，特地打造「2024華泰唐人街」，燈籠海、聚寶發財樹、中式霓虹招牌等喜慶裝置增添了超濃厚的過年氛圍，初一到初三還有「雙龍踩街大遊行」，搶拿發財錢母接好運，春節熱鬧嗨起來！

圖／華泰名品城粉絲專頁
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華泰名品城迎新春，將園區應景布置成充滿濃濃過年氣氛的「華泰唐人街」，打造年度最時髦、最亮眼的走春打卡夯點，一期主題「大桔大利 Garage」以金桔、橘子、中式霓虹招牌點綴，美式車庫混搭中式喜慶風，一整個出片超好拍；二期則以「祥龍聚寶發財樹」為主打，六龍齊聚飛天搶珠，討個過年好彩頭，適合全家大小一同拍照留念。

圖／華泰名品城粉絲專頁
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還有綿延全區大道、長達1.7公里的「大桔大利燈籠海」，邊逛邊賞燈，只有在過年才能有的全新體驗。特別一提的是，初一到初三（2/10～2/12）下午兩點至三點，另有「雙龍踩街大遊行」的熱鬧活動，雙龍、雙Q財神繞行全園區，將在二期廣場前展開套路演出，「八龍齊聚」的盛大場面一定要看！

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本次「華泰唐人街」龍年限定場景快閃開放24天，記得換上火紅新裝到訪，拍攝你的2024新年時尚大片。當然，華泰也為搶攻過年商機祭出各式折扣，超過285個品牌、新春霸氣2折起，準備攻陷你的紅包及荷包。

華泰唐人街

年節裝置：華泰名品城一期、二期廣場

檔期日期：2024/2/2～2024/2/25

春節營業時間：小年夜（2/8）、初一至初五（2/10～2/14）11:00-22:00；除夕（2/9）11:00-15:00

圖／華泰名品城粉絲專頁
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春節 熱門打卡 華泰名品城 走春 踩街

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