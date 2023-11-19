飛天小女警來了！「NewJeans快閃店」前進台北 超萌周邊、快閃日期地點一次收

呼叫Bunnies！韓國超人氣女團NewJeans繼麥當勞聯名後，將在帶著「飛天小女警」聯名登陸台灣開設快閃店，除了飛天小女警聯名商品外，還有多項NewJeans代表性小白兔周邊，現貨直接掃光光帶回家。

圖為韓國快閃店。圖／IG@store_linefriends

圖為韓國快閃店。圖／IG@store_linefriends

韓國NewJeans快閃店於8月登場，當時引發超長的朝聖人龍，並掀起熱議。而近期，LINE FRIENDS官方社群釋出消息指出，NewJeans快閃店將依序前進雪梨、墨爾本、雅加達、台北等地，其中台北快閃店預計自12/18起至明年1/21進駐微風南山，屆時線下就能拍好拍滿逛到飽。

圖為韓國快閃店。圖／IG@store_linefriends

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本次NewJeans快閃店不僅有與全球知名IP「飛天小女警」聯名商品，小白兔周邊更是應有盡有，像是療癒鑰匙圈、實用自動筆、手機支架等。而更多必收周邊商品與快閃店資訊則先靜待官方消息，請Bunnies再等等！

圖／IG@store_linefriends

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NewJeans POP-UP STORE快閃店

日期：2023/12/18-2024/1/21

地點：台北市信義區松智路17號（台北微風南山）

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