尷尬了！台灣好市多成立「官方粉絲團」 五小時後「出現1提示」好糗

好市多成立官方粉絲團！美式賣場好市多話題不斷，不論是好物推薦還是出包爆料都掀起熱議，不少非官方社團人數也節節攀升，甚至突破200萬。今(1)日，好市多官網出現「粉絲大募集」廣告，宣布「台灣好市多官方粉絲團正式啟動」，但卻在貼文五小時後「消失」引發討論。

圖／摘自好市多官網

好市多官網大大的「粉絲大募集」廣告吸引網友注意，好市多發文表示，「將帶來全球好物、開箱第一手熱門商品，解鎖各項服務及創造生活的新體驗」，未來將透過官方粉絲團與消費者分享及互動，不久即有網友回應「期待小編好物分享」等表達看好粉絲團建立，但也有網友吐槽「要開抱怨專區嗎？」

然而，好市多官方粉絲團發文五小時後再次點擊竟出現「目前無法查看此內容」的提示，但官網宣傳及官方Instagram仍存在，讓網友直呼「看不懂」。

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