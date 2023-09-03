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限時2個月！IKEA 80周年活動開跑 肉丸+鯊鯊、熊熊、猩哥 你支持哪一個？
今年過80歲生日的IKEA，日前已推出「翻轉吧肉丸」的集點兌換活動，只要集到10點「肉丸幣」，就可以換到鯊先生、猩哥、熊熊和招牌肉丸結合的三款玩偶，活動將持續2個月到10/31，粉絲們一定要擁有！
想到IKEA，有很高的機率會想到招牌的肉丸美食，這回可愛又話題性十足的紀念品，把當家明星：鯊先生、猩哥跟熊熊和肉丸結合，只要動動手，打開並翻轉樸實的肉丸，就會出現鯊鯊、猩猩跟熊熊玩偶，而且還是可以隨身帶著走的大小，可愛到翻過去！只要集滿10點「肉丸幣」就可以拿到(單筆消費149元，可獲得1點，298元可獲得2點，以此類推，一天最多可拿到10點肉丸幣)，適合最近想要添購家飾用品的人，趁勢把可愛的動物明星們一起帶回家。
要注意的是，要先用LINE綁定數位宜家卡才能集點並兌換，這次集點跟兌換的時間是同時在10/31結束，加上又限量，想要入手的粉絲們動作要快！
IKEA 80週年「翻轉吧肉丸」
集「肉丸幣」時間：8/31～10/31 ／兌換時間：8/31～10/31
單筆消費149元，可獲得1點「肉丸幣」，298元可獲得2點，以此類推，一天最多可拿到10點；鯊先生、猩哥跟熊熊三款隨機贈送
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