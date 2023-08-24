長知識了！ 超商店員親曝「3大隱藏服務」 第一項「超好用」很多人都不知

超商神級隱藏版服務曝光了！ 「什麼都要會」的台灣超商店員，經手多元化服務被大眾笑稱是神人級職業，近期一名網友說自己是全家便利商店店員，在和朋友聊天過程發現，有些服務大家竟然都不知道，因此大方在網路上曝光「超商3大神級隱藏版服務」，而得到第一手資訊的網友，直呼「太方便、長知識了」。

圖／全家便利商店提供

一名全家店員在Dcard發表「全家店員不藏私 隱藏服務公開」一文，原PO一口氣透露了有方法免證件取0元包裹、超商可定位叫計程車，以及隱藏販售炸雞桶與蛋塔盒，同時更笑喊老闆如果有看這篇，記得幫忙加薪！

1. 不帶證件就能取0元包裹的方法

圖／翻攝全家FamilyMart

原PO表示「只要有全家app，０元包裹就可以不用看證件」，首先打開App，點選首頁的包裹，裡面可以看到你所有要取的包裹→點選「顯示快速取貨條碼」→給店員刷條碼即可，這個真的要大聲說！這樣就不用再看證件啦。

2. 叫計程車

圖／翻攝Dard

原PO說「這個真的超好用！」竟然有人不知道好意外，有時用手機叫車定位會定錯，跑到對向之類的，但在全家用Famiport叫車，車都會乖乖開到店門前，方便快速。使用方法：點選首頁的「服務寄件」，再點「台灣大車隊」。

3. 超商「隱藏美食」也提供炸雞桶與蛋塔盒

圖／翻攝Dard

最後公開的是全家有提供炸雞桶與蛋塔盒，只要「買6個蛋塔就可以請店員提供蛋塔盒，炸烤物也是任選6入就可以裝炸雞桶」，目前只有少數指定門市才有銷售，建議大家先詢問店員。此外，原PO再分享最推薦的烤物，分別為日本黃金腿排、辣味炸棒腿與翅包飯，更建議能加入超商專屬line群組，問問看店家剛烤出來的美味時間是哪時。

圖／翻攝Dard

消息曝光後，網友們驚呼「每天打開APP卻完全不知道！」，許多網友回應第1項服務「真的長知識，超好用」、「哇賽，就不用帶了證件了耶」，真的超便利。也有人稱讚超商計程車定位「真的很方便，而且司機完全不會找錯地方」，有更多網友表示「腿排好吃，是日本全家的味道」、「蛋塔真的是神好吃的！肯Ｘ基完全被比下去」。

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