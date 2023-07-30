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彩虹熊熊登台！「Care Bears」期間限定快閃台北 拍爆超萌「彩虹熊牆」、優惠活動１次看
美國超人氣卡通「Care Bears」首度來台，降落台北新光三越A11，即日起至8/13期間限定快閃，帶來彩虹熊熊的各式商品，像是Y2K復古風熊熊T恤、帽T，帽子、馬克杯、水壺等週邊統統都有，還有超好打卡的老美式復古燈牌、拉霸機及絕對不能錯過的彩虹熊牆等裝置可以免費拍到飽，超萌旋風逛拍起來！
彩虹熊熊「Care Bears」於今年暑假首次登台，快閃新光三越A11，除了販售印有彩虹熊熊的衣服、馬克杯、襪子等多樣週邊商品外，還特別設置了殺底片必拍的老美式復古燈牌、拉霸機等布景，尤其是鋪滿Care Bears的造型熊牆更是拍照熱點，激發你的少女心。
此外，Care Bears快閃期間同步推出下殺7折起的折扣活動，加入RongRong Selection官方LINE好友，當日消費可享9折優惠，且消費滿2,000元還能獲取一枚代幣玩拉霸機，統統有獎，好康又好玩；另至7/30，消費滿1,500元就送「Eddy Foody × Rong Rong Selection」素色馬卡龍一顆，每日限量60顆，最後一天要把握。
Care Bears快閃店
時間：即日起至8/13
地點：台北信義新光三越A11 1F
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