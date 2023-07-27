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人氣爆表！ 寶可夢降落汐止遠雄快閃 6M「巨型皮卡丘」熱門拍照快打卡

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圖：iFG遠雄廣場／提供
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遠雄廣場6公尺高巨型皮卡丘成為熱門話題。　圖：iFG遠雄廣場／提供
遠雄廣場6公尺高巨型皮卡丘成為熱門話題。　圖：iFG遠雄廣場／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】進入暑期旺季，百貨紛紛祭出各式活動，汐止遠雄廣場的「寶可夢與你一起放暑假」推出多項主題活動，包括快閃店、寶可夢卡牌遊戲初階牌組ex體驗賽等精彩項目，讓大、小朋友一起玩得不亦樂乎。

喜愛寶可夢的訓練家們，不用飛到日本，快閃店搶先為台灣粉絲們帶來原創商品。即日起至8/18，遠雄廣場隆重推出寶可夢快閃店，販售寶可夢中心原創商品，並提供多達300款角色玩偶，包括臭臭花、百變怪、拉普拉斯、火球鼠、小巨鱷等，可以一次抱回家好幾隻可愛的寶可夢；現場還有寶可夢卡牌販售，讓訓練家們可以擁有更多珍貴的收藏品。另外，也可以和朋友展開精彩對戰，現場特別設置了「寶可夢卡牌遊戲新手教室」，活動時間為每天上午11點至晚上7點，寶可夢專員會親自陪伴新手訓練家們一起體驗集換式卡牌遊戲的樂趣，讓參加者快速掌握遊戲規則，成為卡牌對戰的高手。

▲「寶可夢卡牌遊戲新手教室」，讓新手訓練家們體驗集換式卡牌遊戲的樂趣。　圖：iFG遠雄廣場／提供
▲「寶可夢卡牌遊戲新手教室」，讓新手訓練家們體驗集換式卡牌遊戲的樂趣。　圖：iFG遠雄廣場／提供

此外，若想在卡牌對戰中展現實力，「寶可夢卡牌遊戲初階牌組 ex體驗賽」絕對是不容錯過的活動。活動時間為7/22至8/13的每週六、日上午11點至晚上7點，參加者可獲得特製對戰桌墊作為獎品。也特別規劃寶可夢電子賓果集章活動「Pokémon Bingo Rally」，從即日起持續至8/18，參加者可以使用智慧型手機掃描QR code收服寶可夢，尋找9個散佈在館內的集章點，只要集齊賓果卡上橫、豎、斜角中的任意一列的寶可夢BINGO，便可前往3樓活動區領取限量版的「寶可夢 朱/紫貼紙」作為獎勵。只要憑遠雄廣場會員APP，即可兌換「皮卡丘」及「寶可夢 朱/紫」初始夥伴遮陽紙帽。

▲只要憑遠雄廣場會員APP，即可兌換「皮卡丘」及「寶可夢 朱/紫」初始夥伴遮陽紙帽。　圖：iFG遠雄廣場／提供
▲只要憑遠雄廣場會員APP，即可兌換「皮卡丘」及「寶可夢 朱/紫」初始夥伴遮陽紙帽。　圖：iFG遠雄廣場／提供

館內也安排了一系列大型公仔，供寶可夢愛好者拍照打卡，位於1樓「戶外廣場」有高6公尺的巨型皮卡丘，成為最熱門的拍照點。1樓「無印良品」前，則擺放了「精靈球」，在2樓「Roots kids」旁與1樓的「星巴克」前，則可以找到2公尺高的皮卡丘，讓寶可夢迷們能夠更近距離與心愛的寶可夢合照。在3樓的顧客服務中心旁，還有1公尺高的「寶可夢 朱/紫」初始夥伴公仔，讓粉絲們大飽眼福。

▲不用飛到日本，即日起至8/18快閃店搶先為台灣粉絲們帶來原創商品。　圖：iFG遠雄廣場／提供
▲不用飛到日本，即日起至8/18快閃店搶先為台灣粉絲們帶來原創商品。　圖：iFG遠雄廣場／提供

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寶可夢 星巴克

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