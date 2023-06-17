台北101「饗」要來了！ 饗賓集團「86樓最高空Buffet」第3季開幕時間曝光

Buffet控準備開吃！饗賓集團打造最受矚目、討論度最高的Buffet新品牌「饗」，人氣旺到不行，地點就選在台北101，將挑戰全台最高86樓爽吃美食。日前業者曾釋出消息預估於第三季開幕，而最新傳出時間曝光落在7月中，準備要來搶攻饕客們的胃了！

圖／摘自饗饗臉書

吃貨們等很久了，饗賓集團旗下最頂級的吃到飽餐廳「饗」，是繼「饗饗」之後，饗賓集團最重要的代表店，將進駐台北地標101大樓的86樓，不但具有挑高大格局空間，視野也無可比擬，再搭上各類獨家頂級食材，可能的客單價會落在每人3,000元上下，將創下台灣吃到飽餐廳的最高價格。

饗饗可近眺台北101。圖／饗賓餐旅提供

這回Buffet控準備開搶了，據消息指出，饗賓新Buffet「饗」，預計於7/15正式開幕，不過目前未完全確定，須待官方正式公布。此外，饗賓集團也在6/1起推出「預付訂金制」，訂位每人預收500元訂金，然而新品牌「饗」是否跟進，也漸掀起話題，值得粉絲們坐等開幕衝了大吃一波！

饗 台北101店

日期：預計第三季開幕

地址：台北市信義區市府路45號86樓

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