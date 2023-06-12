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格拉斯麗飯店與枝仔冰城打造「全新Buffet」餐廳！爽吃「KI-A-BIN-SAN枝仔冰城」80道料理

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／藤田觀光集團提供
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藤田觀光集團旗下的格拉斯麗飯店與知名冰品品牌「枝仔冰城」攜手合作打造首間Buffet新品牌餐廳「KI-A-BIN-SAN枝仔冰城」，位於台北忠孝新生站附近的餐廳提供彈性用餐方式，午餐價格僅從680元起，像是日料海鮮、現做料理、經典肉品與甜點區等，總共有超過80道日料與異國美食可以爽吃，真的很適合喜歡Buffet的民眾。

圖／藤田觀光集團提供
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「KI-A-BIN-SAN枝仔冰城」餐廳採用單點和自助兼具的用餐方式，設有四大餐區。在其中的「現作料理區」，客人可以品嚐到小涌園特製拉麵和台日連線溫泉美食。特製拉麵以略粗的麵條搭配特製醬汁，再加上豚骨和雞骨熬成的濃厚湯底，佐以豬五花、蔬菜、花枝和鮮蝦拌炒勾芡後再搭配日式炸雞塊，絕對能帶來幸福和療癒的美味體驗！

此外，還有正宗傳統的「海鮮大阪燒」超好吃；至於「日料海鮮區」提供現撈海鮮，每日從港口直送新鮮的鮮蝦、貽貝、燻鮭魚片和透抽等美味海鮮；對於肉食愛好者來說，「經典肉品區」絕對必吃，這裡推薦的特色菜包括以義式香料醃製、桃木煙燻蒸煮的煙燻鴨胸，以及道地德國風味的脆皮豬腳佐杜松子。

圖／藤田觀光集團提供
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如果還未滿足，客人可以以價格從200元起的單點加購方式選擇主廚特製主菜，如舒肥美式肋眼牛排、勃根地紅酒牛肉、日式薄鹽烤花魚和西班牙紅椒伊比利豬等六道佳餚；最後，作為甜點的絕佳選擇，一定要吃「KI-A-BIN-SAN枝仔冰城」經典冰品系列，有12款令人垂涎欲滴的消暑單品，其中包括旗山最具代表性的卡哇伊造型「香蕉脆皮雪糕」，以及去年引起轟動且在三天內就售罄的「金果榴槤雪糕」等統統都有。更狂的是藤田觀光集團特別投資700萬日圓打造「千禧哥吉拉」的銅像，增添用餐互動體驗，歡迎拍照喔。更多消息請至格拉斯麗飯店官方網站查詢。

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