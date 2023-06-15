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錢錢對不起！嵜本「迷你三眼怪爆米花桶悠遊卡」必收藏　還有「1巧思」可愛到尖叫

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／SAKImoto嵜本臉書
圖／SAKImoto嵜本臉書

又要買悠遊卡了！高級生吐司專門店「SAKImoto嵜本」繼2022年超熱銷三眼怪造型爆米花桶後，今年直接把爆米花桶縮小，變身超迷你「三眼怪造型爆米花桶悠遊卡」，不僅可愛吸睛又實用，隨身攜帶提升日常出門幸福感。

2022年SAKImoto推出超人氣三眼怪造型爆米花桶，創下官網15分鐘內就銷售一空的好成績。圖／SAKImoto嵜本臉書
2022年SAKImoto推出超人氣三眼怪造型爆米花桶，創下官網15分鐘內就銷售一空的好成績。圖／SAKImoto嵜本臉書

日本高級生吐司專門店「SAKImoto嵜本」將超可愛三眼怪造型爆米花桶縮小變成「迷你三眼怪造型爆米花桶悠遊卡」，以三眼怪小星球為靈感，還有融化鮮奶油及迷你三眼怪與紅色小火箭點綴，這個怎麼可以不收藏！此外，品牌小編還透露，這款迷你悠遊卡是真的可以打開蓋子，小巧思滿分。

今年SAKImoto將三眼怪造型爆米花桶縮小變身超實用「迷你三眼怪造型爆米花桶悠遊卡」。圖／SAKImoto嵜本臉書
今年SAKImoto將三眼怪造型爆米花桶縮小變身超實用「迷你三眼怪造型爆米花桶悠遊卡」。圖／SAKImoto嵜本臉書

而這款「迷你三眼怪造型爆米花桶悠遊卡」將於6/19在SAKImoto嵜本官網搶先預購，售價520元；另於6/23在全家便利商店預購開跑。預購還有三大優惠，包含2023年度SAKImoto VVIP會員卡(出示可享一斤生吐司8折)、隨卡盒內附贈SAKImoto1,000元折價券、官網預購獨享「單顆迷你極生奶油牛奶生吐司」兌換券乙張(市價120元)。更多詳情可洽SAKImoto嵜本臉書查詢。

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