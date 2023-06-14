聽新聞
test
0:00 / 0:00
抹茶控快囤貨！好市多「辻利抹茶雪糕」回歸 20元高CP值銅板價掀瘋搶
許願再回歸！抹茶控愛店「辻利茶舖」每每推出抹茶產品都深受顧客喜愛，曾席捲IG造成推薦熱潮的「抹茶雪糕」又再度回歸上架，即日起就可在Costco好市多買到。炎炎夏日就要吃雪糕，不僅能再次回味濃郁抹茶香，還能順帶消消暑。
抹茶控囤貨啦！好市多冰櫃超熱銷的「辻利抹茶雪糕」重新上架，曾創下首賣一周就完售的超強紀錄。「辻利抹茶雪糕」選用百年老舖的上等宇治抹茶粉茶葉，奶味與茶香相互融合，呈現日本道地抹茶風味，一支大小剛好，整個吃完都不罪惡。
此外，好市多獨家販售一盒24支入只要499元，平均一支約20元的超省銅板價，也是讓廣大網友搶購的原因之一。
辻利抹茶雪糕 販售資訊
販售通路：Costco好市多
販售期間：6/10起再度販售
數量及售價：24支入 499元
延伸閱讀：
．今夏必吃！義美全新「黃金珍珠霜淇淋」一門市獨賣 網敲碗呼好偏心
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言