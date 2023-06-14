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抹茶控快囤貨！好市多「辻利抹茶雪糕」回歸　20元高CP值銅板價掀瘋搶

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／TSUJIRI Taiwan粉絲頁
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許願再回歸！抹茶控愛店「辻利茶舖」每每推出抹茶產品都深受顧客喜愛，曾席捲IG造成推薦熱潮的「抹茶雪糕」又再度回歸上架，即日起就可在Costco好市多買到。炎炎夏日就要吃雪糕，不僅能再次回味濃郁抹茶香，還能順帶消消暑

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抹茶控囤貨啦！好市多冰櫃超熱銷的「辻利抹茶雪糕」重新上架，曾創下首賣一周就完售的超強紀錄。「辻利抹茶雪糕」選用百年老舖的上等宇治抹茶粉茶葉，奶味與茶香相互融合，呈現日本道地抹茶風味，一支大小剛好，整個吃完都不罪惡。

此外，好市多獨家販售一盒24支入只要499元，平均一支約20元的超省銅板價，也是讓廣大網友搶購的原因之一。

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辻利抹茶雪糕 販售資訊

販售通路：Costco好市多

販售期間：6/10起再度販售

數量及售價：24支入 499元

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