TTE台北旅展必追！ 「7大航空機票優惠」盤點 華航會員折1千、虎航單程最低899元、濟州航限時爆殺2天

夏季最大旅展「第17屆台北國際觀光博覽會（TTE）」於今（26日）至29日回歸，集結海內外250家旅宿業者旅遊好康優惠，其中國人於疫後時代最關心的機票優惠也值得一追，2023 TTE 台北旅展即日起盛大登場，多間航空公司祭出現場優惠，像是華航推會員最高折 1 千、虎航不只有單程未稅899元起，濟州航空5/28、5/29限時兩天推機票爆殺優惠。

1. 中華航空

旅展期間華夏會員現場購票，長程線（北美、歐洲）現折1000元，東南亞、東北亞、大洋洲、香港大陸等區域現折500元，飛香港5063元起、飛沖繩6984元起、飛宿霧5675元起、飛布里斯本20079元起。而華航「台北－布拉格」將在7/18起正式開航，以A350直飛布拉格經濟艙最低23987元起。

圖／翻攝TTE 台北國際觀光博覽會-全台夏季最大旅展！臉書

2. 長榮航空

長榮航空這次在現場打造「AR360 虛擬實境」掃描Qrcode即可瞬間環遊世界，只要加入長榮航空 LINE 官方帳號好友，完成 LINE 問答小遊戲即可抽好禮，有機會獲得長榮航空樂 e 購折扣碼、長榮航空官網機票折扣碼，並直接在現場購票使用哦！長榮航空台北國際觀光旅展與線上旅展同步開跑，全航點最高優惠85折。

圖／翻攝TTE 台北國際觀光博覽會-全台夏季最大旅展！臉書

3.台灣虎航

台灣虎航全航點開賣899元起，旅展限定購票再9折抽獎豪禮機車大方送，5/27起推出「桃園－岡山」夏季航班天天飛，更推出單程未稅最低2,599元起的航線促銷優惠，還有買日本航線機票即送限量「關西樂享周遊券」。另外，只要追蹤官方IG並完成任務還能參加抽獎活動，有機會獲得台灣虎航指定航點來回機票、日本王子大飯店指定住宿券等好禮哦！

圖／翻攝TTE 台北國際觀光博覽會-全台夏季最大旅展！臉書

4.韓亞航空

韓亞航空推出「桃園－仁川」經濟艙來回7300元起、商務艙來回16000元起促銷價，並規劃4大優惠：新會員再享95折、經濟艙托運行李免費送一件、官網購票抽LG空氣清淨機等好禮及現場購票送精美禮物，現場加入官方粉絲團並分享活動貼文，還能獲得小禮物哦！

韓亞航空（如圖）。報系資料照

5.大韓航空

大韓航空推出「桃園－釜山」5500元起、「桃園－仁川」7800元起(皆為未稅價)，購買韓國線機票即加贈「免費托運行李一件」，現場下載大韓航空APP並加入會員、開啟活動通知，就送限量獨家週邊。

6.國泰航空

國泰航空於線上線下推出旅展限定機票優惠，於官網預訂新加坡、東京、杜拜、雪梨等41個航點，最高享88折、最低8328元起優惠。現場購票還能玩轉盤活動，若是登記成為國泰新會員，則可現領一杯氮氣飲品。

7.濟州航空（5/28～5/29）

TTE台北國際觀光博覽會即將登場，濟州航空也同步推「機票爆殺」優惠，5/28、5/29限時兩天「台北飛韓國」單程未稅1,100元起，旅展現場訂票除贈送下單禮外，還有機會將第三代AirPods帶回家。此外，也有追蹤IG完成指定任務即贈精美小禮活動哦！

圖／摘自濟州航空官網

【2023 TTE 台北國際觀光博覽會】

● 地點：台北世貿一館（台北市信義區信義路五段 5 號）

● 日期：即日起～5/29 10:00～18:00

● 官網：TTE 台北國際觀光博覽會

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