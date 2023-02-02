YouTuber莫彩曦「街頭上銬」違反台灣法律　遭警察攔檢崩潰路邊大哭

大家知道台灣公共場所是不能用手銬的嗎？ 擁有百萬粉絲的Youtuber莫彩曦Hailey，近期拍攝分享一支未完成的影片，主題是在台灣玩美國很流行拍攝的「上銬挑戰」，由莫彩曦、老公及弟弟小胖挑戰在台灣銬在一起一整天，結果慘遭警察攔下，沒想到竟會違反台灣法律！

圖／翻攝自莫彩曦Hailey臉書

美國Youtuber莫彩曦，與老公Adam說著一口流利的中文，時常拍影片分享台美的文化差異，深受台灣網友喜愛，近日莫彩曦帶著弟弟小胖來台灣旅遊時，嘗試美國很流行拍攝「上銬挑戰」影片，也就是3人銬在一起渡過一整天，使用的是在美國可在萬聖節商店、亞馬遜線上都買得到的「鋼鐵手銬」，並強調是真的鋼鐵做的。

圖／翻攝自莫彩曦Hailey臉書

展開「上銬挑戰」規定每人一天可以上廁所3次，3人一大早先銬在一起去吃早餐，再一起去公園運動，接著準備一起去搭捷運的路上，警察卻在後方開啟警示燈將3人攔下，欄檢過程表示「台灣公共場所不能用手銬，這東西要沒收，台灣用這個是違法的。」讓莫彩曦趕緊向警察道歉表示「只是在拍YouTube。」

莫彩曦在影片中透露事件發生當下自己在路邊大哭，「因為我很害怕，我真的不想惹麻煩」，老公Adam則稱警方在處理這件事時相當專業、冷靜，雖然強調「這很嚴重」但考慮他們並不知情台灣法律的情況下，並未沒收他們的手銬，還建議他們可以買玩具手銬拍片。

圖／翻攝自莫彩曦Hailey臉書

圖／翻攝自莫彩曦Hailey臉書

事實上，「手銬」為警械一種，根據《警械使用條例》，非經內政部或其授權之警察機關許可，不得定製、售賣或持有，違反者將由警察機關沒收。

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