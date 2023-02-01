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可愛度爆表！ 元宵限定「三麗鷗蝴蝶結燈籠」HOLA加購199元帶走 喜拿、美樂蒂、Hello Kitty粉絲快搶
Kitty粉絲們手刀快搶！ HOLA因應元宵節為大家推出限量版「三麗鷗蝴蝶結鏤空光影燈籠」，圓形設計燈籠搭配應景的春字雕花，一口氣搭配人氣Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗喜拿等超夯3角色，投影後的光影還可見Hello Kitty的蝴蝶結、花朵等元素，成為今年最吸睛、可愛度爆表的小提燈！
超有質感的復古紙雕概念設計，細緻刻劃春節的應景圖案，再運用細緻的布面搭上三麗鷗Hello Kitty、美樂蒂、大耳狗喜拿等角色，側邊的鏤空設計，讓提燈光線透出來，照射在牆壁、地面上就會有「蝴蝶結、翅膀」等可愛圖案。
這款喜拿、美樂蒂、Hello Kitty粉絲們必追的HOLA元宵限定「三麗鷗蝴蝶結光影燈籠」，即日起至2/5止，只要在HOLA 特力和樂，以不限金額消費，就可用199元加購一個燈籠，每天全台限量供應360個，元宵燈節就帶著它可愛出場吧！
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