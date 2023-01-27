縮小版零嘴超欠收！全家獨家「零食造型磁鐵」只送不賣，網心動：想買一套

蒐集一波！全家便利商店推出獨家贈品「零食造型磁鐵」，只要購買指定品牌零食就能隨機獲取造型磁鐵1個，迷你版樂事、可樂果、卡迪那等包裝超可愛，讓人好想一次收齊一整套啊！

圖／全家便利商店IG

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零食買好買滿！全家推出只送不賣的「獨家零食造型磁鐵」，凡購買指定品牌零食任5件，即可獲得「零食造型磁鐵」一個，隨機出貨、共有8款。參與活動的品牌包含樂事、多力多滋、華元、湖池屋、可樂果、卡迪那、乖乖等經典零食，更有心動的網友詢問「之後有考慮販售一套的磁鐵嗎？」。

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