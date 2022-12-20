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只要39元！ 全台最便宜「聖誕福袋」 初韻限量好禮2千份 帶回Switch、Dyson吹風機、買1送1

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／初韻提供
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迎接週末聖誕節慶、也迎接2023年嶄新到來！ 鮮果系手搖品牌「初韻」冬季奇招不斷，繼雙12推出「迷你湯圓系」飲品，將於12/17至12/31推出超寵粉聖誕好禮，凡於門市消費滿百，即可加購39元「聖誕節福袋」，挑戰全台最便宜福袋，但袋袋有獎，有機會帶走飲品買一送一、Dyson吹風機、任天堂Switch、大板根雙人住宿券等大獎。

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咀嚼系「初韻」話題商品不斷，2022下半年曾打造7種小料、8種味道的「亂七八糟」、被戲稱作尿袋的「中秋豪飲版四季春」，更於今年冬季推出最受歡迎配料「迷你湯圓」作為主角的2款新品「紫米圓圓奶綠」及「梨花圓圓烏龍」，每一款都吸引韻粉到門市前，大排長龍想嚐鮮。

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初韻趁今年最後一個月，想表達滿滿感激之情，推出全台最便宜、回饋給所有人的「好韻大禮」，自12/17到12/31之間，將推出門市消費滿百元，即可以39元加購價入手「聖誕節福袋」的好康，獎項從買一送一飲品優惠券到任天堂Switch，以及市值萬元左右的Dyson吹風機通通有，數量有限，且福袋可累計購買，一張發票可購買一袋、兩張發票可購買兩袋，以此類推，僅適用現場消費，優惠券、外送、外送平台服務則不適用。

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初韻 聖誕節 買一送一 手搖

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