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和殭屍近距離接觸！台北展覽「殭」12／16驚悚開展，三大展區亮點1次看，看展別忘了呼吸

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自klook官網、擷取自寬宏售票官網
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繼台南超夯話題「亞洲的地獄與幽魂特展」後，又一驚悚新展，堪稱2023寒假最嚇人展覽「殭」將於台北士林科教館詭譎登場，展覽分為3大展區，14隻殭屍跳進科教館，等你一同探究東方殭屍史，試膽記得屏住呼吸！

圖／取自klook官網
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2023寒假最嚇人展覽「殭」將於12/16於台北士林科教館恐怖開展，現場分為「殭屍八品現身」、「百年法器展示」及「想活命就屏住呼吸」3大主題展區，讓你置身恐怖氛圍中，感受從腳到頭的詭異涼意，以下整理三大展區必看亮點，小心可別嚇破膽！

圖／取自klook官網
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⬤ 展區一：殭屍八品現身

你知道殭屍也分「八品」嗎？清代袁枚《子不語》中分類8種殭屍變體，展覽「殭」把歷史文字轉為逼真實體，揭露殭屍身體狀態及行為能力的顯著差異性，見證殭屍的演化歷程。

殭屍八品。圖／擷取自寬宏售票官網
殭屍八品。圖／擷取自寬宏售票官網

圖／取自百度百科
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圖／取自百度百科
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⬤ 展區二：百年法器展示

展覽「殭」透過謝沅瑾老師支持，邀請到中華道教清微道宗、茅山大道院、中華堪輿道派、中華勘星道派、中華周易文化道派、謝沅瑾命理/民俗文化研究中心、奇門遁甲等七大派別，一口氣展出近100件各路法師收藏多年的珍奇藝品與百年古物，堪稱「流傳多年的道派聖物」。

此區所展出的各派法器扮演了神靈「雙向」溝通過程中的媒介，使信仰變得更加堅定，引領觀眾進一步了解台灣鬼怪文化的發展脈絡與獨有魅力。

百年法器展示。圖／擷取自寬宏售票官網
百年法器展示。圖／擷取自寬宏售票官網

⬤ 展區三：想活命就屏住呼吸

本展區設置多項互動體驗，拉緊與殭屍間的距離，親身體會面對殭屍時的恐懼與壓迫，現場也將提供墨筆、硯台，自行繪製特色符令留作紀念，更融合西方衍伸出的「喪屍」風潮、科普研究與生存法則。你真的了解殭屍嗎？開展後不妨來此「眼見為憑」。

台北展覽「殭」

展覽日期：2022/12/16至2023/02/28
地址：國立台灣科學教育館7樓西側特展區(台北市士林區士商路189號)
時間：平日10:00-17:00、週末及國定假日10:00-18:00（休展日12/19、12/26、2023/1/9、1/16、1/21、2/13、2/20）

圖／取自klook官網
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