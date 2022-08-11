三星發表會摺疊手機、手錶「力壓蘋果」 YouTuber爆：整體3C市場都冷感了
三星昨（10）日晚間發表新品摺疊手機Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4、智慧手錶Galaxy Watch 5系列及無線藍牙耳機Galaxy Buds2 Pro，雖然像是Galaxy Watch 5 Pro續航力和獨特導航功能贏過蘋果Apple Watch 7，但整個發表會似乎未如今年2月初Galaxy S22系列的上市發表會一樣熱絡，知名3C類YouTuber接受《聯合新聞網》訪問，回應三星發表會「淡淡」的原因。
★三星發表會延伸閱讀
三星新摺疊手機價格曝光 ｜ Galaxy Z Flip4、Fold 4與舊代差在哪？ ｜ Galaxy Buds2 Pro輕巧藏好音質 ｜ 三星手錶戳痛蘋果Apple Watch 7 ｜ 發表會「淡淡的」原因曝
摺疊客群較少
三星發表會的熱度不如預期的原因，有人認為是先前網路不斷爆料相關新產品，導致發表會後未引起太大漣漪。這次發表會以摺疊手機Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4為主，YouTube頻道「好放HaveFun」向《聯合新聞網》表示，「一來不是S系列、也不是以往的Note系列，是客群仍在成長的摺疊系列。也因為摺疊手機價格相對較高，因此使用者和感興趣的網友們人群仍還在培養茁壯中。」
今年「3C冷感」來襲
YouTube頻道「科技狗3C DOG」認為今年整體數位市場似乎偏向「3C冷感」，「也能說（3C產品）很成熟，但也代表大家對新產品的差異已經不大熱衷。」他提到9月發表的iPhone 14系列，僅有Pro款改動前螢幕設計，加上外型從iPhone 12至iPhone 14都長得差不多，「（三星）摺疊機外型也是Flip至Flip 4未有太大改變，可以想見其實力道會很低。」
台灣定價尚未公布
YouTube頻道「邦尼幫你」則表示，「國際發表會後會需要一些時間發酵，讓消費者了解新機重點，加上台灣發表會尚未舉行，所以未能得知Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4、Galaxy Watch 5及Galaxy Buds2 Pro的台灣定價（目前只能得知美金定價）。」因此星粉也在觀望後續發展。
不過「邦尼幫你」樂觀看待三星Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4的價格，「今年摺疊系列國際售價並未調漲，Z Flip4依舊是相對容易入手的選擇，期待台版也能維持親民的摺疊定價。」
相機升級喊讚 殺手級應用不明顯
面對三星發表全新產品，YouTube頻道「束褲3C團」觀後感認為，上下摺疊Galaxy Z Flip4訴求輕巧是沒問題，但Galaxy Z Fold4雖然展開後有7.6吋大螢幕，除了多工族群外，「覺得它沒有摺疊大螢幕的殺手級應用」而感到可惜。
不過，「束褲3C團」讚賞這次看到摺疊系列在相機規格漸漸趕上S系列，這是過往都沒有的是一大亮點。另外是Galaxy Watch 5 Pro首度支援導入GPX格式，他表示「AMAZFIT T-REX 2」有類似功能，如實時軌跡與路線匯入，但價格比Galaxy Watch 5 Pro便宜，加上心率、血氧、心電圖、身體組成等健康參考功能在Galaxy Watch 4系列也非常全面，除了電量提升較為有感，整體僅能說是常規升級的一年。
改善「痛點」符合需求
YouTube頻道「好放HaveFun」對新產品曝光後表示，這次新品可能偏向完善上一代的功能，「像是（摺疊手機）續航力等等，對於外觀和設計較無太大改動，所以可能（外界）會覺得這次發表會比較沒有爆點和驚喜。」但他對於這些小幅度的改動仍符合使用者需求。
「好放HaveFun」也提到，非常期待Galaxy Z Fold4的相機表現，「畢竟很多上一代用戶會希望相機表現能有媲美S系列」，加上2款摺疊手機都換上Snapdragon 8+ Gen 1處理器，更想開箱全部新品測試續航力，「如果這次有更快的充電速度和續航改善，相信會吸引更多使用者。」
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