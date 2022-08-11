三星Galaxy Z Flip4、Fold 4和舊款差在哪？有望變便宜？6重點一圖看懂

三星10日發表Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4，不仔細看似乎很難分辨與舊款的Galaxy Z Fold3、Galaxy Z Flip3有何差異，《聯合新聞網》帶你大方向看看不同之處。

Galaxy Z摺疊手機新舊款比一比。（製圖／聯合新聞網）

處理器比一比

Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4皆搭載Snapdragon 8+ Gen 1，為安卓目前效能最好的處理器，相較於Snapdragon888，在單核與多核的跑分都有顯著提升。

顏色比一比

Galaxy Z Flip4此次增添許多粉色風格，並主打「精靈紫」、星夜灰、雲霧粉、冰川藍，Galaxy Z Flip3從淡到深的顏色分配較為平均。Galaxy Z Fold4則比較走商務穩重的路線，顏色少了Galaxy Z Fold3偏亮的鈦灰銀，改為迷霧金。

Galaxy Z Flip4推出精靈紫、星夜灰、雲霧粉、冰川藍等4色。（翻攝自三星粉絲團）

Galaxy Z Flip3的4色從深到淺的顏色分配還算平均。（翻攝自三星）

鏡頭比一比

Galaxy Z Flip4與前代鏡頭相同，但強調因處理器升級之因素，讓感光元件進光量較前一代提升65%。Galaxy Z Fold4則在廣角鏡頭升級為5000畫素及30倍超高倍變焦遠距鏡頭，能夠捕捉更多令人驚豔的照片與影片，較為可惜的是，螢幕下鏡頭仍維持400萬畫素。

Galaxy Z Fold4的廣角鏡頭升級為5000畫素及30倍超高倍變焦遠距鏡頭，能夠捕捉更多令人驚豔的照片與影片。（翻攝自三星）

外觀比一比

整體設計其實看起來差不多，據三星表示，像是Galaxy Z Fold4的轉軸更纖薄、重量更輕、邊框更窄、螢幕也變大一些，讓用戶能更輕鬆以單手操作封面螢幕。Galaxy Z Flip4闔起來時也變得更輕薄，不過整體重量卻比前代多4公克，但4公克的感覺似乎感受不太出來。

Galaxy Z Fold4新增迷霧金（左）。（翻攝自三星）

Galaxy Z Fold4比較走商務穩重的路線，顏色少了Galaxy Z Fold3偏亮的鈦灰銀（右），改為迷霧金。（翻攝自三星）

容量比一比

Galaxy Z Fold4增加了1TB的儲存空間選項，Galaxy Z Flip4多了512GB儲存空間選擇，不過仍未確定在台上市時，是否提供這些新的儲存空間供購買。

價格比一比

由於先前外傳Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4可能會漲價，但目前未得知台灣上市之價格，只能從美元定價來進行比較，Galaxy Z Flip4定價為999.99美元起（台幣約29947元起），舊款為3萬2888元起；Galaxy Z Fold4定價為1799.99美元起（約台幣起5萬3904元起），舊款5萬6888元，2款手機比舊款少了近3千元，不過該價格並非台灣正式上市價，只能當作參考用。

Galaxy Z Fold4新增迷霧金。（翻攝自三星）

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