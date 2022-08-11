三星Galaxy Watch 5 Pro續航戳痛蘋果、獨特功能贏Apple Watch 7？1圖看殘忍事實

三星10日除了發表摺疊手機外，更發表了全新智慧型手錶Galaxy Watch 5和Galaxy Watch 5 Pro。蘋果傳出將在9月秋季發表會時推出Apple Watch 8和旗艦級的「Apple Watch Pro」，不過在此之前《聯合新聞網》只能用以1年前的Apple Watch 7、更舊Apple Watch SE及5年前的Apple Watch 3，對決這次強大的三星Galaxy Watch 5和Galaxy Watch 5 Pro，比較看看功能是否差很大。

三星尬蘋果智慧手錶比一比。（製圖／聯合新聞網）

三星全面用藍寶石螢幕

三星Galaxy Watch 5系列採用藍寶石玻璃鏡面，耐刮耐滑，蘋果僅在Apple Watch 7的不鏽鋼、鈦金屬版本使用，其餘像是Apple Watch 7鋁金屬版本、Apple Watch SE及Apple Watch 3都使用較為入門的Ion‑X玻璃錶面，不過日常生活基本抗刮仍為足夠。

Apple Watch 7（左）推出至今近1年，外傳今年可能將推出Apple Watch 8和Apple Watch Pro。右起為Apple Watch 3及Apple Watch SE。（翻攝自蘋果官網）

健康功能上，Apple Watch 7支援大部分的功能，像是心電圖、血氧濃度、心率偵測及跌倒偵測等，其中噪音偵測似乎未在Galaxy Watch 5系列的官網見到相關支援。而Galaxy Watch 5系列雖然沒有噪音偵測，但其他健康功能幾乎都囊括其中，甚至還支援量體溫，比Apple Watch 7更為方便，但據傳Apple Watch 8有望加入此功能。

Galaxy Watch 5 Pro能導航免怕迷路

Galaxy Watch 5 Pro這次針對戶外運動玩家，推出首度支援導入GPX格式，像是爬山健行時，能記錄並分享路線給好友，或是下載相關路線保存。除此之外還有聲音導航功能，如騎自行車時，免低頭緊盯地圖，再透過「追蹤返回路線」功能，讓使用者依循路線返家，方便度勝Apple Watch 7。

Galaxy Watch 5 Pro除了可以量體溫外，還支援導入GPX格式、聲音導航功能及「追蹤返回路線」功能，依循路線返家。（翻攝自三星）

續航力戳到蘋果的痛

續航力部分，一直都是蘋果的痛，三款Apple Watch最高可使用18小時，而Galaxy Watch 5 Pro最高續航可來到80小時，Galaxy Watch 5在官網未明確提到使用時間，僅說比前代電量增加13%，並提到插入充電器只需8分鐘，就能追蹤8小時睡眠狀態。Galaxy Watch 5的40mm和44mm版本各自電量為287mAh、410mAh。整體看起來是Galaxy Watch 5系列在續航力上勝過Apple Watch 7。

大小部分差異不大，唯獨Galaxy Watch 5 Pro僅有45mm版本。價格部分三星未公布Galaxy Watch 5的台灣價格，只能從美元價格當成參考，Galaxy Watch 5的藍牙版定價為279美元起（約台幣8355元起），Galaxy Watch 5 Pro的藍牙版為449美元起(約台幣1萬3446元起），而Apple Watch 7的GPS版定價為1萬1900元起，各自都擁有獨特功能，價格還算在合理範圍內。

三星新手錶不相容iOS

不過可別因為Galaxy Watch 5 Pro的強大功能，就想把它配在iPhone上使用。自從Galaxy Watch 4開始展開「獨占性」後，就不能再與蘋果iOS配對使用，也就是說，如果你用的是蘋果，最方便的仍為Apple Watch系列，想配對三星智慧手錶，只能用更舊的Galaxy Watch才會相容蘋果iOS了。

Apple Watch 7可隨時和親朋好友保持聯繫、聆聽音樂、接收通知、分享照片。（翻攝自蘋果官網）

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