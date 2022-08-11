三星Galaxy Watch 5 Pro續航戳痛蘋果、獨特功能贏Apple Watch 7？1圖看殘忍事實
三星10日除了發表摺疊手機外，更發表了全新智慧型手錶Galaxy Watch 5和Galaxy Watch 5 Pro。蘋果傳出將在9月秋季發表會時推出Apple Watch 8和旗艦級的「Apple Watch Pro」，不過在此之前《聯合新聞網》只能用以1年前的Apple Watch 7、更舊Apple Watch SE及5年前的Apple Watch 3，對決這次強大的三星Galaxy Watch 5和Galaxy Watch 5 Pro，比較看看功能是否差很大。
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三星全面用藍寶石螢幕
三星Galaxy Watch 5系列採用藍寶石玻璃鏡面，耐刮耐滑，蘋果僅在Apple Watch 7的不鏽鋼、鈦金屬版本使用，其餘像是Apple Watch 7鋁金屬版本、Apple Watch SE及Apple Watch 3都使用較為入門的Ion‑X玻璃錶面，不過日常生活基本抗刮仍為足夠。
健康功能上，Apple Watch 7支援大部分的功能，像是心電圖、血氧濃度、心率偵測及跌倒偵測等，其中噪音偵測似乎未在Galaxy Watch 5系列的官網見到相關支援。而Galaxy Watch 5系列雖然沒有噪音偵測，但其他健康功能幾乎都囊括其中，甚至還支援量體溫，比Apple Watch 7更為方便，但據傳Apple Watch 8有望加入此功能。
Galaxy Watch 5 Pro能導航免怕迷路
Galaxy Watch 5 Pro這次針對戶外運動玩家，推出首度支援導入GPX格式，像是爬山健行時，能記錄並分享路線給好友，或是下載相關路線保存。除此之外還有聲音導航功能，如騎自行車時，免低頭緊盯地圖，再透過「追蹤返回路線」功能，讓使用者依循路線返家，方便度勝Apple Watch 7。
續航力戳到蘋果的痛
續航力部分，一直都是蘋果的痛，三款Apple Watch最高可使用18小時，而Galaxy Watch 5 Pro最高續航可來到80小時，Galaxy Watch 5在官網未明確提到使用時間，僅說比前代電量增加13%，並提到插入充電器只需8分鐘，就能追蹤8小時睡眠狀態。Galaxy Watch 5的40mm和44mm版本各自電量為287mAh、410mAh。整體看起來是Galaxy Watch 5系列在續航力上勝過Apple Watch 7。
大小部分差異不大，唯獨Galaxy Watch 5 Pro僅有45mm版本。價格部分三星未公布Galaxy Watch 5的台灣價格，只能從美元價格當成參考，Galaxy Watch 5的藍牙版定價為279美元起（約台幣8355元起），Galaxy Watch 5 Pro的藍牙版為449美元起(約台幣1萬3446元起），而Apple Watch 7的GPS版定價為1萬1900元起，各自都擁有獨特功能，價格還算在合理範圍內。
三星新手錶不相容iOS
不過可別因為Galaxy Watch 5 Pro的強大功能，就想把它配在iPhone上使用。自從Galaxy Watch 4開始展開「獨占性」後，就不能再與蘋果iOS配對使用，也就是說，如果你用的是蘋果，最方便的仍為Apple Watch系列，想配對三星智慧手錶，只能用更舊的Galaxy Watch才會相容蘋果iOS了。
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