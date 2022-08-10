聽新聞
test
0:00 / 0:00

三星摺疊機價格曝光！Galaxy Z Flip4封面螢幕DIY秀自我 Fold4裝殼進化不再「輕飄飄」

聯合新聞網／ 綜合整理
Galaxy Z Flip4處理器升級至Snapdragon 8+ Gen。顏色部分有精靈紫、星夜灰、雲霧粉、冰川藍等4色。（翻攝自三星）
Galaxy Z Flip4處理器升級至Snapdragon 8+ Gen。顏色部分有精靈紫、星夜灰、雲霧粉、冰川藍等4色。（翻攝自三星）

三星（SamSung）今（10）日晚間9點舉行Galaxy Unpacked 2022全球發表會，如同先前網路爆料所述，推出Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4、Galaxy Watch 5系列及Galaxy Buds2 Pro。《聯合新聞網》帶你來看這次4大產品資訊的摺疊手機部分。

★三星發表會延伸閱讀

三星新摺疊手機價格曝光 Galaxy Z Flip4、Fold 4與舊代差在哪？ Galaxy Buds2 Pro輕巧藏好音質 三星手錶戳痛蘋果Apple Watch 7 發表會「淡淡的」原因曝

Galaxy Z Flip4 自訂封面超有趣

如同爆料所述，Galaxy Z Flip4處理器升級至Snapdragon 8+ Gen 1，比Galaxy S22系列效能更為提升，同時也是安卓目前效能最好的處理器；機身重量為187克，比上一代183克略重一些，不過摺疊鉸鏈與前代相比明顯變平且薄。顏色部分有精靈紫、星夜灰、雲霧粉、冰川藍等4色；

Galaxy Z Flip4一樣支援IPX8防水等級，鏡頭與前代Galaxy Z Flip3相同，維持2顆1200萬畫素超廣角和廣角鏡頭，和1000萬畫素前置鏡頭；電池容量為3700mAh電池，支援25W快充，無線充電及反向無線充電；用戶還能在1.9吋封面螢幕自訂封面與內頁螢幕的字體、圖標與設計，並藉由最新的時鐘設計與背景，以靜態影像、GIF，甚至影片，打造專屬的封面螢幕。Galaxy Z Flip4定價為999.99美元起（台幣約29947元起）。

Galaxy Z Flip4推出精靈紫、星夜灰、雲霧粉、冰川藍等4色。（翻攝自三星官網）
Galaxy Z Flip4推出精靈紫、星夜灰、雲霧粉、冰川藍等4色。（翻攝自三星官網）

Galaxy Z Flip4推出精靈紫、星夜灰、雲霧粉、冰川藍等4色。（翻攝自三星官網）
Galaxy Z Flip4推出精靈紫、星夜灰、雲霧粉、冰川藍等4色。（翻攝自三星官網）

Galaxy Z Flip4推出精靈紫、星夜灰、雲霧粉、冰川藍等4色。（翻攝自三星官網）
Galaxy Z Flip4推出精靈紫、星夜灰、雲霧粉、冰川藍等4色。（翻攝自三星官網）

Galaxy Z Flip4推出精靈紫、星夜灰、雲霧粉、冰川藍等4色。（翻攝自三星官網）
Galaxy Z Flip4推出精靈紫、星夜灰、雲霧粉、冰川藍等4色。（翻攝自三星官網）

（翻攝自三星官網）
（翻攝自三星官網）

Galaxy Z Flip4的1.9吋封面螢幕能夠自定畫面，展現自我創意。（翻攝自三星官網）
Galaxy Z Flip4的1.9吋封面螢幕能夠自定畫面，展現自我創意。（翻攝自三星官網）

Galaxy Z Fold4 夜拍更細緻

Galaxy Z Fold4同樣搭載Snapdragon 8+ Gen 1處理器，封面為6.2吋AMOLED螢幕，內頁為7.6吋可摺式AMOLED螢幕，2塊螢幕更新率皆為120Hz。顏色部分有雪松綠、幻影黑和迷霧金3色可選擇，記憶體為12GB，搭配256GB、512GB或1TB販售，不過尚未得知台灣市場是否有3種儲存空間可選擇。

支援內頁螢幕的新Taskbar打造類桌機的版面，使用者能以捷徑開啟最常使用、近期執行的應用程式。此外，還可透過最新的雙指手勢，讓多工處理更加直覺，像是可將滿版顯示的應用程式，立刻切換為彈出式視窗，或將螢幕分割成兩半，同時處理更多任務。

Galaxy Z Fold4提供迷霧金（左起）、幻影黑、雪松綠3色。
Galaxy Z Fold4提供迷霧金（左起）、幻影黑、雪松綠3色。

Galaxy Z Fold4展現更佳的多工處理模式。（翻攝自三星官網）
Galaxy Z Fold4展現更佳的多工處理模式。（翻攝自三星官網）

主鏡頭部分有1200萬畫素超廣角鏡頭、5000萬畫素廣角鏡頭、望遠鏡頭為1000萬畫素，並有3倍變焦能力，裡頭的螢幕下鏡頭仍為400萬，封面鏡頭為1000萬畫素，不過，由於廣角鏡頭和望遠鏡頭皆有提升，可結合成30倍超高倍變焦效果，在夜間攝影體驗時，能在低光源下呈現出超明亮細節的效果。

Galaxy Z Fold4電池容量為4400mAh，整體重量比前代減少8公克，為263公克。此外，此次的保護殼也有所改善，保護殼在展開時，不會像前代一樣讓背蓋飄來飄去。Galaxy Z Fold4定價為1799.99美元起（台幣約5萬3904元起）。兩款手機在台上市時間未定。

Galaxy Z Fold4保護殼可塞入S pen，並且不會像前代一樣讓背蓋飄來飄去不好握取。（翻攝自三星官網）
Galaxy Z Fold4保護殼可塞入S pen，並且不會像前代一樣讓背蓋飄來飄去不好握取。（翻攝自三星官網）

Galaxy Z Fold4提供有雪松綠、幻影黑和迷霧金3色可選擇。
Galaxy Z Fold4提供有雪松綠、幻影黑和迷霧金3色可選擇。

Galaxy Z Fold4提供有雪松綠、幻影黑和迷霧金3色可選擇。
Galaxy Z Fold4提供有雪松綠、幻影黑和迷霧金3色可選擇。

Galaxy Z Fold4提供有雪松綠、幻影黑和迷霧金3色可選擇。
Galaxy Z Fold4提供有雪松綠、幻影黑和迷霧金3色可選擇。

Fold

延伸閱讀

三星發表會摺疊手機、手錶「力壓蘋果」 YouTuber爆：整體3C市場都冷感了

三星Galaxy Buds2 Pro小巧拚蘋果AirPods Pro！Galaxy Watch 5輕鬆量體溫、Pro版還能導航

三星Galaxy Watch 5 Pro續航戳痛蘋果、獨特功能贏Apple Watch 7？1圖看殘忍事實

三星Galaxy Z Flip4、Fold 4和舊款差在哪？有望變便宜？6重點一圖看懂

相關新聞

三星摺疊機價格曝光！Galaxy Z Flip4摺起來更扁平 Fold4摺疊自如、上殼不再「輕飄飄」

三星（SamSung）今（10）日晚間9點舉行Galaxy Unpacked 2022全球發表會，如同先前網路爆料所述，推出Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4、Galaxy Watch 5系列及Galaxy Buds2 Pro。《聯合新聞網》帶你來看這次4大產品資訊的摺疊手機部分。

三星Galaxy Buds2 Pro小巧拚蘋果AirPods Pro！Galaxy Watch 5輕鬆量體溫、Pro版還能導航

三星（SamSung）今（10）日晚間9點舉行Galaxy Unpacked 2022全球發表會，如同先前網路爆料所述，推出Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4、Galaxy Watch 5系列及Galaxy Buds2 Pro。《聯合新聞網》帶你來看這次4大產品資訊的耳機及手錶部分。

三星發表會摺疊手機、手錶「力壓蘋果」 YouTuber爆：整體3C市場都冷感了

三星昨（10）日晚間發表新品摺疊手機Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4、智慧手錶Galaxy Watch 5系列及無線藍牙耳機Galaxy Buds2 Pro，雖然像是Galaxy Watch 5 Pro續航力和獨特導航功能贏過蘋果Apple Watch 7，但整個發表會似乎未如今年2月初Galaxy S22系列的上市發表會一樣熱絡，知名3C類YouTuber接受《聯合新聞網》訪問，回應三星發表會「淡淡」的原因。

三星Galaxy Z Flip4、Fold 4和舊款差在哪？有望變便宜？6重點一圖看懂

三星10日發表Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4，不仔細看似乎很難分辨與舊款的Galaxy Z Fold3、Galaxy Z Flip3有何差異，《聯合新聞網》帶你大方向看看不同之處。

別急著買iPhone 13！內行人曝9蘋果產品「不值得現在買」 這物竟已出5年

蘋果（Apple）傳出今年將會有2次發表會，9月發表會將推出iPhone 14系列等新品，不過距離發表會只剩下1個月，這時候想買蘋果產品該怎麼辦，會不會買了又出新一代而浪費錢？外媒點出「現在」不應該花錢買的9樣蘋果產品和5個可以買的商品。

發表會還沒開始…他曝三星小編暴雷新品 網一看歪樓狂轟他這事

三星（SamSung）今（10）日晚上9點舉行Galaxy Unpacked 2022全球發表會線上直播，《聯合新聞網》也預測將出摺疊手機Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4等4新品。一名網友在今天凌晨看到三星官方粉絲團意外暴雷新品介紹，讓他錯亂「發表會結束了嗎」，但他此舉動也意外引起網友「歪樓」砲轟別件事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。