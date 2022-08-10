三星Galaxy Buds2 Pro小巧拚蘋果AirPods Pro！Galaxy Watch 5輕鬆量體溫、Pro版還能導航

三星（SamSung）今（10）日晚間9點舉行Galaxy Unpacked 2022全球發表會，如同先前網路爆料所述，推出Galaxy Z Fold4、Galaxy Z Flip4、Galaxy Watch 5系列及Galaxy Buds2 Pro。《聯合新聞網》帶你來看這次4大產品資訊的耳機及手錶部分。

Galaxy Buds2 Pro 能分辨噪音與人聲

Galaxy Buds2 Pro為三星最高規格的耳機系列，似乎要與蘋果的AirPods Pro互別苗頭。與前代Galaxy Buds Pro相比，耳機體積大幅縮減15%，更能緊密貼合耳廓、避免脫落，除此之外還有IPX7防水能力，對於運動健身來說相當方便。

Galaxy Buds2 Pro擁有24bit Hi-Fi保真音效技術及360度音訊搭配多聲道，能聆聽到如同水晶般清晰的高解析音質。此外，該耳機有ANC主動式降噪功能與「環境音效」模式，能分辨噪音與人聲，像是使用者開口說話時，會暫時切換至「環境音效」模式，並降低媒體播放的音量，讓用戶清楚聽見對話，不需拿下耳機；若開啟降噪功能，就能阻隔外部噪音。

Galaxy Buds2 Pro體積比前一代縮小15%，但音質更甚以往。（翻攝自三星官網）

外界好奇的續航力如何？耳機及充電盒皆充飽電時，在啟用ANC的情況下，Galaxy Buds2 Pro耳機播放時間可長達5小時，關閉ANC時，播放時間可長達8小時，充電盒可提供長達18小時的電力。若不小心遺失Galaxy Buds2 Pro，不論耳機是否放回充電盒內，皆能出動SmartThings Find快速協尋。Galaxy Buds2 Pro共推出石墨黑、白色和紫色3色。

Galaxy Watch 5 藍寶石螢幕耐磨

Galaxy Watch5配備三星獨有的BioActive感應器，可提供心率、血氧濃度，甚至壓力程度，也能夠過手腕上的裝置監測血壓和心電圖，更加了解心臟健康情形。此次還加入採用紅外線技術「溫度感應器」，可測量體溫，即使周圍環境溫度發生變化，亦能提供準確的測量值。

Galaxy Watch 5尺寸分為40mm與44mm版本，40mm提供石墨黑、粉金、銀，44mm為石墨黑、藍、銀等顏色。（翻攝自三星官網）

除了適用於運動，也能運用在夜間休息上，Galaxy Watch 5可偵測睡眠評分、鼾聲偵測與血氧濃度，了解自己的睡眠模式，並有「進階電子睡眠教練」進行睡眠訓練，建立良好習慣。其他的像是跌倒偵測功能，若自身意外在家中跌倒、或從床上摔落，緊急聯絡人將立即接獲通知，相當方便。

Galaxy Watch 5 Pro搭載45mm螢幕，提供黑與灰2款色系。（翻攝自三星官網）

Galaxy Watch 5搭載藍寶石鏡面螢幕，耐用性更甚以往。電池容量與前代相比也提升13%，只需充電8分鐘，便能因應8小時的睡眠追蹤。該款尺寸分為40mm 與44mm版本，40mm提供石墨黑、粉金、銀，44mm為石墨黑、藍、銀等顏色。藍牙版售價279美元起（約台幣8355元起），LTE版售價329美元起（約台幣9853元起）。

Galaxy Watch 5 Pro不怕迷路

針對戶外運動愛好者更多完善功能，三星推出Galaxy Watch 5 Pro，除了螢幕配備藍寶石玻璃防刮耐磨外，還搭配堅固耐用的鈦金屬錶殼，並以突出的邊框部分為螢幕提供保護。

Galaxy Watch 5 Pro搭載45mm螢幕，提供黑與灰2款色系。（翻攝自三星官網）

Galaxy Watch 5 Pro電池容量為590mAh，也是三星史上電池容量最大的智慧手錶，想上山下海不成問題。同時也首度支援導入GPX格式，搭配相關App如「Samsung Health」，能記錄並分享路線給好友，或是下載相關路線。

另外還有專屬聲音導航功能，在爬山健行或騎自行車時，不須低頭緊盯地圖，能全神專注前方路況，回程時還可利用追蹤返回路線功能，讓使用者依循路線返家， 相當方便。Galaxy Watch 5 Pro提供黑與灰2款色系，搭載45mm螢幕，藍牙版售價449美元起（約台幣1萬3446元起），LTE版售價499美元起（約台幣1萬4944元起）。

針對戶外運動愛好者的Galaxy Watch 5 Pro除了有聲音導航的功能外，還有追蹤返回路線功能，能讓使用者依循路線返家。（翻攝自三星官網）

Galaxy Watch 5和Galaxy Watch 5 Pro將自8月10日起於特定市場開放預購、8月26日正式上市。

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