Galaxy Z Flip 4揭曉 基本規格細節看這裡

除了Galaxy Z Fold 4，三星在此次Unpacked 2022也同步揭曉採直向上下凹折的Galaxy Z Flip 4，基本設計沒有太大改變，主要也是針對螢幕、相機、電池容量等細節做改善，並且維持鎖定時尚風格設計，此次也同樣推出能以多種色彩組合的Bespoke Edition系列。

規格方面，Galaxy Z Flip 4，一樣採Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器，並且搭載8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，特定市場則會額外提供512GB儲存容量，電池則採3700mAh容量設計，相比前一代機種增加400mAh，支援名為Super Fast Charging的25W有線快充，機身同樣支援IPX8等級防水防塵。

▲Galaxy Z Fold 4基本維持與前一代相同設計元素，但是在規格與細節做了調整

▲螢幕凹折機構一樣簡化，但是維持與前一代相同耐用度，約可對應20萬次凹折，可在正常情況下使用5年時間

▲攤開後一樣是6.7吋螢幕顯示面積，但是因為邊框變得更窄，因此讓機身變得更輕巧

▲可輕易放入女性隨身小包

螢幕部分則採6.7吋、22:9顯示比例的直向上下凹折螢幕，支援120Hz畫面更新率，同樣以新一代UTG超薄玻璃作為保護，螢幕邊框更進一步縮減，讓機身更加小巧，而外螢幕則維持1.9吋，並且採Super AMOLED顯示面板，而在預覽畫面時也能以真實比例 (Actual Ratio)顯示，讓使用者能更正確掌握構圖。

▲6.7吋螢幕透過新一代UTG超薄玻璃作為保護

▲凹折機構一樣可對應任意角度懸停

▲攤開後上下螢幕邊框可以維持貼平狀況

▲折合後的縫隙依然維持接近緊密狀態，並且透過IPX8等級防水防塵避免異物、水分侵入機身內

▲外側螢幕加大至1.9吋，方便使用者更容易檢視內容

相機規格方面，則是在主相機搭載各為1200萬畫素的廣角鏡頭與超廣角鏡頭，其中在廣角鏡頭的感光元件畫素面積從1.4µm增加至1.8µm，可讓低光環境拍攝亮度提升65%，同時也，而內側螢幕則搭載1000萬畫素視訊鏡頭。

▲方便透過加大尺寸的外側螢幕進行自拍

▲此次增加以真實比例顯示模式，讓使用者能檢視實際拍攝結果

拍攝功能除了在主相機加入人像拍攝功能，更可透過名為FlexCam的拍攝模式，讓手機處於半凹折狀態下，能以類似手持攝影機的情況進行錄影拍攝。

▲增加名為FlexCam的拍攝模式，讓手機處於半凹折狀態下，能以類似手持攝影機的情況進行錄影拍攝

而在此次軟體介面更新部分，則是在外側螢幕加入快手指令，包含透過下滑手勢操作手電筒、Wi-Fi、藍牙與飛航模式，透過右滑手勢查看通知訊息、快速回覆，或是透過左滑手勢查看聯絡人，或是使用SmartThings物聯網設備，另外也能加入使用Spotify等第三方app。

▲透過更直覺的手勢操作，方便檢視各類內容

另外，在手機螢幕呈現半凹折狀態時，即可透過螢幕上半部顯示內容，並且可將螢幕下半部作為觸控板使用。而在一般使用情況下，則可透過雙指從底部上滑，即可開啟多重視窗模式，方便快速切換不同使用app。

▲透過將螢幕下半部變成觸控板，方便在不同app內進行觸控操作

Galaxy Z Flip 4分別推出石墨色、紫色、粉金，以及藍色四款配色，另外在美國等市場將額外推出可透過不同配色組合的Bespoke Edition，其中可透過5種上蓋配色、5種下蓋配色與3種邊框配色的組合，最多可對應75種配色外觀。

▲Galaxy Z Flip 4分別推出石墨色、紫色、粉金，以及藍色四款配色

建議售價方面，Galaxy Z Flip 4將以999.99美元起跳價格銷售，預計在8月26日起於首波市場推出。

Galaxy Z Flip 4、Galaxy Z Flip 3外觀比一比：

▲左為Galaxy Z Flip 4，右為去年推出的Galaxy Z Flip 3

▲外觀主要差別在Galaxy Z Flip 4採用不鏽鋼材質的平面邊框，Galaxy Z Flip 3則採用鋁合金、圓弧邊緣設計邊框

▲兩者均採6.7吋Dynamic AMOLED 2X可凹折顯示螢幕，但由於Galaxy Z Flip 4採窄邊框設計，因此整體機身視覺上會小一些

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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