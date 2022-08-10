調整價位吸更多消費族群 三星預期Galaxy Z Fold 4、Flip 4帶動折疊手機市場

聯合新聞網／ 楊又肇
▲此次推出的Galaxy Z Flip 4與Galaxy Z Fold 4
▲此次推出的Galaxy Z Flip 4與Galaxy Z Fold 4

針對此次揭曉新款螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 4、Galaxy Z Fold 4，台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙在受訪時表示，過去認為螢幕可凹折手機僅能吸引特定用戶族群的情況，在幾款產品銷售之後，發現可觸及用戶族群實際上更廣泛，因此樂觀看待今年的螢幕可凹折手機市場發展。

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陳啟蒙表示，確實早期推出的螢幕可凹折手機因價格相對偏高，加上實際應用模式仍未普及，因此當時市場對此類產品看法確實較偏向「高價位精品」。

不過，在去年推出的Galaxy Z Fold 3、Galaxy Z Flip 3各自調整價位，讓消費者能配合電信業者方案降低購機門檻，讓螢幕可凹折手機吸引更多消費市場，甚至更吸引不少男性用戶購買Galaxy Z Flip 3，打破原本估計此款產品較容易吸引女性消費者的看法。

因此，陳啟蒙認為接下來在螢幕可凹折手機的產品宣傳，將會以更彈性的話題操作，讓不同消費族群能更加認識螢幕可凹折手機使用體驗。加上此次推出兩款新機，不僅是在過往機種基礎上升級硬體規格，更將許多原本令人詬病問題修正，因此預期能吸引更多原本就已經使用螢幕可凹折手機的用戶族群換機。

而觀察目前台灣手機市場表現，陳啟蒙表示確實去年整體表現比起前年減少10%銷量，同時今年上半年的銷售表現也比去年同期降低4%，但三星去年依然在台灣手機市場創下雙位數成長表現，甚至今年上半年的銷售表現更比去年同期在銷售金額成長16%，手機銷量更成長14%，其中原因包含今年初推出的Galaxy S22 Ultra結合S Pen與過往Galaxy Note的使用體驗，另外也因為螢幕可凹折手機持續吸引不同消費族群使用。

對於接下來的手機市場表現，陳啟蒙表示將樂觀看待，同時在推出兩款全新螢幕可凹折手機情況下，將會擴大溝通「為何而折」的產品特色，讓更多消費族群認識螢幕可凹折手機的應用體驗。

另外，陳啟蒙強調台灣三星依照全球進貨量動態調整銷售計畫，因此目前並未受到供應短缺問題影響，同時針對此次推出新機更表示提前做好備貨準備。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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