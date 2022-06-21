免費《糖豆人》來啦！教你5步申請跨平台帳號一起玩 這Country有點尷尬

等了好久，《糖豆人：終極挑戰賽》（Fall Guys: Ultimate Knockout）免費遊玩終於在今日（6月21日）登場啦！在PC、Switch、PS（PlayStation）、Xbox平台都能玩到該遊戲，且真的可以實現「跨平台」操作，只是有一些小眉角需要注意，《聯合新聞網》帶你一起操作玩Game！

▊ 糖豆人是什麼？

《糖豆人》遊戲如同可愛版的大逃殺，最多支援60人一起遊玩，玩家可以選擇單人或跟好友最多3人組隊遊玩。遊戲玩法為每關都有設下過關人數，玩家需想辦法跨越障礙物衝至終點，到最後一關時的第1名或指定秒數下都沒淘汰者，可獲得代幣和經驗值，代幣可以購買商城內的造型，非常適合大人小孩一同玩樂。

▊ 哪裡下載？

（6/21 10:16更新）

現在可至Switch、PS4、PS5、XBOX及PC版下載，但需注意PC版不再是從Steam平台，而是要到Epic Game官網下載。Swich版暫時可在美國、墨西哥e-shop下載，但未開放遊玩，PC版、Xbox版的Epic Game官網也未開放下載。

Switch版《糖豆人》開放免費下載遊玩，估計可吸引許多新玩家。（圖／聯合新聞網）

▊ 我曾經買過還需要下載嗎？

如果曾在PC版的Steam平台或是PS平台購買過，仍可繼續更新使用，官方針對先前「已付費購買」過《糖豆人》的老玩家，將在6月21日開放「全員免費」時，獲得傳奇包（Legacy Pack）」作為謝禮，傳承禮包內含：Veggie Dog服裝、Feisty Dwarf服裝、Regal服裝、第1賽季：全員免費賽季通行證、Free Falling名牌。

若曾在PC版或PS4版購買過《糖豆人》，還能得到「傳奇包」，可擁有熱狗裝及第1季賽季季票等。（翻攝自Epic Games官網）

▊ 跨平台遊玩怎麼做？可以用原帳號在不同平台玩嗎？

6月21開放全員免費遊玩《糖豆人》後，官方表示可以只要登入Epic Games帳戶後，透過連結各平台（如Switch、Xbox、PS）的帳號，就能有跨平台進度同步、跨平台遊戲及跨平台組隊。

舉例來說，原本在PC平台已付費購買該款遊戲，隨後申請Epic Games帳號後連結PC平台帳號，再去下載PS版的免費版《糖豆人》，將PS帳號連結至Epic Games，在PS版上登入Epic Games帳號後，遊戲進度等都可以與原本PC平台同步，還能跨平台邀請好友一起遊玩，相當方便。

只不過Epic Games曾爆出竊取個資的爭議，讓不少玩家直呼不願玩Epic Games推出的遊戲，加上申請Epic Games帳號，「Country」部分將台灣（Taiwan）設成「Chinese Taipei」，恐怕也會降低玩家遊玩興致。

★教你合併帳號跨平台遊玩 1.到Epic Games官網申請帳號 申請Epic Games帳戶，連結PS平台流程圖。（PS5畫面，圖／聯合新聞網） 2.帳戶→連結→連你想玩的版本（Switch、Xbox、Google等），建議PS版先不要連結 申請Epic Games帳戶，連結各平台流程圖。（翻攝自Epic Games） 3.以PS為範例：PS版首次進入遊戲→跳出登入帳號畫面→依指示去Epic Games的指定網址「https://www.epicgames.com/activate」輸入安全碼建立連結帳號→成功 申請Epic Games帳戶，連結PS平台流程圖。（PS5畫面，圖／聯合新聞網） 申請Epic Games帳戶，連結PS平台流程圖。（PS5畫面，圖／聯合新聞網） 4.跨平台連結帳號成功後→所有的遊玩資訊及相關物品進度都一併相同喔 Epic Games帳戶有跨平台進度同步、跨平台遊戲及跨平台組隊功能。（PS5畫面，圖／聯合新聞網） 5.可透過右邊Epic Games跨平台功能，邀請不同平台的好友一起遊戲 Epic Games帳戶有跨平台進度同步、跨平台遊戲及跨平台組隊功能。（PS5畫面，圖／聯合新聞網）

▊ Switch版畫質如何？

（2022/6/21 11:18更新）

目前Switch版尚未開放遊玩，不過據外媒報導，Switch版的《糖豆人》畫質普普，在TV模式下為1080p/30fps、攜帶模式下只有720p/30fps，而Xbox Series X｜S和PS系列都有60fps螢幕更新率。

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