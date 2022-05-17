《糖豆人》Switch版出了畫質好嗎？6月21日起跨平台免費玩 4大重點一次看
任天堂Switch粉絲等了1年的《糖豆人》（Fall Guys），這次終於真的要出在Switch平台了！將在6月21日推出，任天堂日本E-Shop也能看到該遊戲預購訊息。不僅如此，《糖豆人》也將轉為全平台免費遊戲，讓不少粉絲開心不已。
全平台免費 新PC玩家轉平台
《糖豆人》的遊戲開發商Mediatonic日前已被Epic Games收購，在今（17）日直播中表示，《糖豆人》Switch、Xbox和PS5版於6月21日登場，同時也宣布該日起，全平台改為免費遊戲，意即原本付費的PC、PS版也比照辦理，但PC平台原本在Steam上運作，這次將移轉到Epic Games Store，不過這動作不影響原本已在Steam平台下載該遊戲的老玩家，而是針對新的PC版玩家。
Switch只剩30fps
外媒報導，《糖豆人》Switch版畫質似乎普普，在TV模式下為1080p/30fps、攜帶模式下只有720p/30fps，而Xbox Series X｜S都有60fps螢幕更新率。
跨平台進度同步超方便
《糖豆人》官方提到，只要登入Epic Games帳戶後，就能有跨平台進度同步、跨平台遊戲及跨平台組隊，對老玩家想換平台者非常方便。從6月21日起，《糖豆人》也會展開全新賽季，也因轉換為免費遊戲之因素，將引進「遊戲免費進度之路加強版」的季票，並透過全新的遊戲內貨幣「星耀幣」購買。
老玩家拿傳奇包 也能預約解鎖獎勵
官方還表示，該遊戲未來會不定期推出新服飾。除此之外，即起至官方網站登入帳號「事前預約」遊戲新資訊，依「預約人數多寡」解鎖更多獎勵。若曾在PC版或PS4版購買過《糖豆人》，還能得到「傳奇包」，像是「熱狗裝」等服飾、稱號、名牌及第1季賽季的季票等。
Switch粉絲看完《糖豆人》影片後興奮表示，「沒想到竟然免費了」、「等了1年終於來了」、「雖然只有30fps，但還是想在Switch上玩一下。」、「免費玩肯定會擴大玩家群。」至於先前PC版曾有嚴重外掛問題，希望跨平台運作時不要出現此狀況了。
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