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崩潰！《糖豆人》弄跨平台帳號「直接被洗掉遊戲歸零」 全因這關鍵害慘玩家

聯合新聞網／ 綜合報導
《糖豆人》免費版上線後，吸引許多玩家一同跨平台遊玩。（翻攝Switch畫面，圖／聯合新聞網）
《糖豆人》免費版上線後，吸引許多玩家一同跨平台遊玩。（翻攝Switch畫面，圖／聯合新聞網）

跨平台免費遊玩的《糖豆人：免費樂翻天（Fall Guys: Free for All）》昨（21）日推出後吸引新舊玩家遊玩，但也傳出不少「帳號災情」，有網友想將曾付費過該遊戲的Steam帳號轉成跨平台帳號，沒想到疑似因官方未詳細說明「綁定帳號」的規則，導致轉換後讓遊戲進度全歸零，讓他非常傻眼。

《糖豆人》官方5月中曾表示，若曾在Steam或PS（PlayStation）平台購買過遊戲的老玩家，「6月21日前在付費平台上登入過1次遊戲」，就可在6月21日開放「全員免費」時，獲得傳承禮包（Legacy Pack）」作為謝禮。沒想到這些話可能成為老玩家的噩夢。

曾在Steam或PS平台購買過《糖豆人》的老玩家，可在6月21日後拿到傳承禮包，但前提需要在6月21日前登入過1次遊戲。（翻攝Switch畫面，圖／聯合新聞網）
曾在Steam或PS平台購買過《糖豆人》的老玩家，可在6月21日後拿到傳承禮包，但前提需要在6月21日前登入過1次遊戲。（翻攝Switch畫面，圖／聯合新聞網）

一名網友在巴哈姆特發文表示，在《糖豆人》第1季時就在Steam平台購買該遊戲，「雖說沒有長期玩但身上也有一些（遊戲內的）服裝，之後就閒置一段時間。」綁定完付費平台Steam和新的Switch帳號後變成跨平台帳號，遊戲進度也將同步處理，但未注意官方提醒「要先用付費平台登入」的情況下，沒先登入Steam，而先登入了Switch帳號，導致遊戲進度以「第1次登入平台」為標準，導致遊戲進度全歸零，再回去開Steam版也被洗掉進度從零開始，讓他相當傻眼。

《聯合新聞網》查詢發現，該宣傳影片僅提到老玩家在6月21日前登入過付費平台版本1次就送禮物，但未提到在期限內未登入或是先登入新帳號恐讓「舊帳號消失」，需到QA官網才能看到說明，表示想再重回《糖豆人》且引進Epic Games帳號後都未登入遊玩，「建議您盡可能先登入原平台（Steam或PS平台）。此動作可確保將正確遊戲進度移至Epic Games帳號。（請於6月21日前完成）。」成為是否「被洗掉」遊戲紀錄的關鍵。

該名網友隨後透過寄信到客服要求恢復Steam帳號原本進度，隨後官方寄出一封英文信確認原Po是否要回復原本帳號，確認後約莫4至5小時後拿回原本帳號的遊戲進度。該文也引起相關苦主討論，也有網友幫忙貼出「寫客服信」的解決方法：

「帳號被洗掉」申訴方式

1.到《糖豆人》官網的「提交申請」填寫相關資料，需要有「支援ID」，獲取方式為：登入《糖豆人》遊戲→點選頂端「設置」圖示→點進玩家檔案→找到揭示支援ID。

若遇到《糖豆人》帳號問題，可透過「提交請求」尋求協助。（圖／翻攝自糖豆人官網）
若遇到《糖豆人》帳號問題，可透過「提交請求」尋求協助。（圖／翻攝自糖豆人官網）

2.信件送出後會收到官方回寄的英文信，提到只能幫助恢復資料一次等，可回應「Yes I would like to proceed with migration」

申請完後會收到官方回覆信，記得回應「Yes I would like to proceed with migration。」（圖／讀者提供）
申請完後會收到官方回覆信，記得回應「Yes I would like to proceed with migration。」（圖／讀者提供）

3.再次等待回信恢復帳號進度

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