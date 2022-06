崩潰！《糖豆人》弄跨平台帳號「直接被洗掉遊戲歸零」 全因這關鍵害慘玩家

跨平台免費遊玩的《糖豆人:免費樂翻天(Fall Guys: Free for All)》昨(21)日推出後吸引新舊玩家遊玩,但也傳出不少「帳號災情」,有網友想將曾付費過該遊戲的Steam帳號轉成跨平台帳號,沒想到疑似因官方未詳細說明「綁定帳號」的規則,導致轉換後讓遊戲進度全歸零,讓他非常傻眼。

《糖豆人》官方5月中曾表示,若曾在Steam或PS(PlayStation)平台購買過遊戲的老玩家,「6月21日前在付費平台上登入過1次遊戲」,就可在6月21日開放「全員免費」時,獲得傳承禮包(Legacy Pack)」作為謝禮。沒想到這些話可能成為老玩家的噩夢。

曾在Steam或PS平台購買過《糖豆人》的老玩家,可在6月21日後拿到傳承禮包,但前提需要在6月21日前登入過1次遊戲。(翻攝Switch畫面,圖/聯合新聞網)

一名網友在巴哈姆特發文表示,在《糖豆人》第1季時就在Steam平台購買該遊戲,「雖說沒有長期玩但身上也有一些(遊戲內的)服裝,之後就閒置一段時間。」綁定完付費平台Steam和新的Switch帳號後變成跨平台帳號,遊戲進度也將同步處理,但未注意官方提醒「要先用付費平台登入」的情況下,沒先登入Steam,而先登入了Switch帳號,導致遊戲進度以「第1次登入平台」為標準,導致遊戲進度全歸零,再回去開Steam版也被洗掉進度從零開始,讓他相當傻眼。

《聯合新聞網》查詢發現,該宣傳影片僅提到老玩家在6月21日前登入過付費平台版本1次就送禮物,但未提到在期限內未登入或是先登入新帳號恐讓「舊帳號消失」,需到QA官網才能看到說明,表示想再重回《糖豆人》且引進Epic Games帳號後都未登入遊玩,「建議您盡可能先登入原平台(Steam或PS平台)。此動作可確保將正確遊戲進度移至Epic Games帳號。(請於6月21日前完成)。」成為是否「被洗掉」遊戲紀錄的關鍵。

該名網友隨後透過寄信到客服要求恢復Steam帳號原本進度,隨後官方寄出一封英文信確認原Po是否要回復原本帳號,確認後約莫4至5小時後拿回原本帳號的遊戲進度。該文也引起相關苦主討論,也有網友幫忙貼出「寫客服信」的解決方法:

「帳號被洗掉」申訴方式

1.到《糖豆人》官網的「提交申請」填寫相關資料,需要有「支援ID」,獲取方式為:登入《糖豆人》遊戲→點選頂端「設置」圖示→點進玩家檔案→找到揭示支援ID。

若遇到《糖豆人》帳號問題,可透過「提交請求」尋求協助。(圖/翻攝自糖豆人官網)

2.信件送出後會收到官方回寄的英文信,提到只能幫助恢復資料一次等,可回應「Yes I would like to proceed with migration」。

申請完後會收到官方回覆信,記得回應「Yes I would like to proceed with migration。」(圖/讀者提供)

3.再次等待回信恢復帳號進度