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有片／《糖豆人》首日免費伺服器炸裂 實測PS5畫質讚、Switch「變GIF動畫」

聯合新聞網／ 綜合報導
6月21日推出免費版的《糖豆人》，上線不到5小時，在晚上10點多時出現匹配玩家時「無限下墜」動畫，無法進行遊戲。（圖／翻攝Switch《糖豆人》遊戲畫面）
6月21日推出免費版的《糖豆人》，上線不到5小時，在晚上10點多時出現匹配玩家時「無限下墜」動畫，無法進行遊戲。（圖／翻攝Switch《糖豆人》遊戲畫面）

《糖豆人：免費樂翻天（Fall Guys: Free for All）》昨（21）日免費上線跨平台版本後瞬間湧入相當多玩家遊玩，伺服器一度當機無法遊玩，被網友酸說如同2年前的付費版本首日遊玩一樣卡到不行。該遊戲也讓實況主比對PS5版和Switch的畫質，直呼Switch版畫質像「GIF動畫」一樣卡卡的。

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首日免費伺服器「炸裂」

昨日免費版的《糖豆人》上線不到5小時，在晚上10點多時出現匹配玩家時「無限下墜」動畫，隨後伺服器直接「炸裂」，跳出「登錄失敗」的訊息，讓不少網友氣炸。專門提供即時大型網路服務故障訊息的網站「Downdetector」，針對《糖豆人》可看出在上述時間在全球各地出現當機問題，其中北美地區有9成都回報「伺服器壞掉」，紛紛留言「斷線了」、「不能玩」、「不知道怎麼辦」，惹怒粉絲。

「Downdetector」網站可見《糖豆人》在6月21日晚上10點左右有「一波高峰」當機潮，有9成玩家回報「伺服器壞掉」。（翻攝自「Downdetector」網站）
「Downdetector」網站可見《糖豆人》在6月21日晚上10點左右有「一波高峰」當機潮，有9成玩家回報「伺服器壞掉」。（翻攝自「Downdetector」網站）

《糖豆人》昨（21）日更出現伺服器癱瘓狀況，無法登入遊戲遊玩。（圖／翻攝Switch《糖豆人》遊戲畫面）
《糖豆人》昨（21）日更出現伺服器癱瘓狀況，無法登入遊戲遊玩。（圖／翻攝Switch《糖豆人》遊戲畫面）

《糖豆人》官方推特昨日貼出一張手繪糖豆人圖片，並用詼諧語氣致歉表示，伺服器故障的原因是因為慶祝當天遊戲上市的蛋糕掉在伺服器上，現在正在清掃中。Epic遊戲商城微博也在今（22）日表示，伺服器已大致修復完成，「終於好轉許多」，只剩零星問題。

《糖豆人》官方昨日貼出可愛的手繪糖豆人圖片致歉，以詼諧語氣表示是因為慶祝當天遊戲上市的蛋糕掉在伺服器上，現在正在清掃中。（圖／翻攝自《糖豆人》官網）
《糖豆人》官方昨日貼出可愛的手繪糖豆人圖片致歉，以詼諧語氣表示是因為慶祝當天遊戲上市的蛋糕掉在伺服器上，現在正在清掃中。（圖／翻攝自《糖豆人》官網）

PS5版畫質超滑順

面對伺服器首日炸裂慘況，在畫質上有沒有變化呢？外媒曾表示，《糖豆人》Switch版在TV模式下為1080p/30fps、攜帶模式下只有720p/30fps；而Xbox Series X｜S和PS（PlayStation）系列都有60fps螢幕更新率。YouTube頻道「珍奶泰倫」日前實況PS5和Switch版本比較，兩者在操作上並未有太大問題，PS5版畫質相當順暢滑順，選單切換也沒有問題，還開玩笑表示「比楊謹華還『滑』。」。

玩到Switch版時則出現載入畫面、大廳切換選單、打開好友名單卡頓現象，由於還沒到正式玩遊戲畫面，讓他直呼「這裡有什麼好卡的。」玩遊戲時，操作上沒有太大問題，但似乎幀數不到30fps情況下，除了自己的動作「正常」外，其他人的動作及關卡掉幀嚴重都變成「GIF動畫」，一度還見到他人行走飄移，形成這種弔詭現象。

實測《糖豆人》Switch版，切換大廳時會出現卡頓現象，需等待一段時間才會出來完整樣貌。（圖／翻攝Switch《糖豆人》遊戲畫面）
實測《糖豆人》Switch版，切換大廳時會出現卡頓現象，需等待一段時間才會出來完整樣貌。（圖／翻攝Switch《糖豆人》遊戲畫面）

還好《糖豆人》可跨平台遊玩，若有其他家機或是PC電腦的話，還是建議玩PS、Xbox和PC版本較好。

YouTube頻道「珍奶泰倫」實際玩《糖豆人》Swtich版，發現掉幀嚴重，都變成「GIF動畫」，與PS5版畫質有差。（圖／翻攝自YouTube頻道「珍奶泰倫」）
YouTube頻道「珍奶泰倫」實際玩《糖豆人》Swtich版，發現掉幀嚴重，都變成「GIF動畫」，與PS5版畫質有差。（圖／翻攝自YouTube頻道「珍奶泰倫」）

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