還沒玩《糖豆人》必看！怕被洗掉Steam帳號？綁定Epic Game、登入方式「微難搞」注意2大點

開開心心下載免費的《糖豆人：免費樂翻天（Fall Guys: Free for All）》想跨平台遊玩，結果有網友傳出「帳號被洗掉」，或是卡在Epic Game帳號無法連結，更有人明明已綁定遊戲平台，卻一直通知「沒綁定」該怎麼辦？《聯合新聞網》帶你看關鍵2大點，讓跨平台遊玩不再戰戰兢兢。

▊ 跨平台綁定Epic Game帳號的「首次登入」變成「主要進度」

依據Epic Game官網表示，當你登入《糖豆人》時，應會看到自動出現的彈出視窗，提示你使用你的Epic Games帳號詳細資訊登入，或是建立新帳號。請依照畫面上的指示進行。

官網還提醒玩家，「初次用於完成此程序的平台，會變成你跨平台進度的主要玩家檔案。」

也就是說，若平常玩的《糖豆人》版本是Steam平台的話，創建帳號後，先綁定Steam平台，「還要先登入過1次遊戲」，再綁定其他平台，如此一來，其他平台的進度也會照個Steam平台的進度走，達成「跨平台進度共享」，也避免帳號被洗掉的危機。

▊ 綁定帳號卻說「沒連結」 解決4步驟

以Switch版為例，明明在Epic Game帳號裡顯示「中斷連線（意即已綁定帳號）」，但進去遊戲內仍然顯示沒有綁定。這時你可以這麼做，每個版本大同小異：

1.帳號→連結→帳號→將NINTENDO帳號「中斷連線」 綁定帳號卻說「沒連結」之解決4步驟相關圖。（圖／聯合新聞網） 2.看到警告訊息「從此帳號中取消Nintendo帳號的連結」不要害怕→勾選4點後「解除連結」 解除Nintendo帳號會跳出警告訊息。（圖／聯合新聞網） 3.NINTENDO帳號變為「連線」，再點選一次→跳出「連結您的Nintendo帳號」→連結帳號 未連結Nintendo帳號下，會顯示「連線」文字。（圖／聯合新聞網） 再次綁定Nintendo帳號。（圖／聯合新聞網） 4.進Switch連結畫面（已登入Nintendo帳號）→I agree→完成 確認綁定Nintendo帳號。（圖／聯合新聞網）

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