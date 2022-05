肯德基不賣蛋撻改開專賣店？ 熊貓外送「秒暴雷」販售細節全曝光

蘋果稍早推出最新隱私保護廣告《個人資料的一天》 (A Day in the Life of Your Data),藉此說明使用者的個人隱私資訊對廣告業者、行銷人員有著極高「價值」,同時也強調蘋果如何在旗下產品保護使用者的隱私安全。

2022-05-19 08:32