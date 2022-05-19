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肯德基改開蛋撻專賣店？外送暴雷販售細節曝光了

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肯德基不賣蛋撻改開專賣店？ 熊貓外送「秒暴雷」販售細節全曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
肯德基的蛋撻人氣不墜，曾被網友笑稱是被「炸雞耽誤的蛋撻店」。（翻攝自肯德基臉書粉絲團）
肯德基的蛋撻人氣不墜，曾被網友笑稱是被「炸雞耽誤的蛋撻店」。（翻攝自肯德基臉書粉絲團）

肯德基昨（18）日才突然宣布「我們將與蛋撻劃分界線」，並在5月23日下周一宣布答案，沒想到網友眼尖發現「熊貓外送」App疑似曝光新店訊息，詢問網友們「外送平台是不是出賣肯德基了」。

一名網友在批踢踢（PTT）八卦版貼出一張照片，上頭可見熊貓外送App顯示「肯德基蛋撻點心專賣店 (台北台大店)」，表示「肯德基真的要開蛋撻專賣店？」並提到，如果沒在其他縣市展店的話，不就像拿坡里披薩一樣「很多縣市都沒有開（炸雞專賣店）」。該文引起不少網友熱議。

熊貓外送App疑似曝光肯德基新店訊息，名稱為「肯德基蛋塔點心專賣店」。（翻攝自熊貓外送App）
熊貓外送App疑似曝光肯德基新店訊息，名稱為「肯德基蛋塔點心專賣店」。（翻攝自熊貓外送App）

網友看完表示「（熊貓外送）暴雷一時爽」、「專注本業」、「不就『蛋塔工廠』」、「我要堂堂正正做...蛋撻」、「終於要變甜點店了」，還有網友表示，「蛋撻這也沒熱賣到專門開一家店吧」。

《聯合新聞網》查詢熊貓外送肯德基蛋撻點心專賣店 (台北台大店)，營業時間為早上10點半至晚上11點半，蛋撻價格皆與官網相同，但未賣芋見雲朵蛋撻，原味蛋撻官網賣39元，熊貓外送一次賣2顆78元，另外還有上校雞塊、香酥脆薯、雙色轉轉QQ球、草莓起司冰淇淋大福等甜點和點心，飲料則有經典冰奶茶、紅茶、無糖茉莉綠茶等。

面對「暴雷文」，肯德基官方暫時未回應，只能等待5月23日公布細節及詳細資訊了。

可從熊貓外送App查看「肯德基蛋撻點心專賣店」販賣品項，包含點心甜點類及飲料，原味蛋撻價格跟官網一樣單個39元，但外送App一次賣2個78元。（翻攝自熊貓外送App）
可從熊貓外送App查看「肯德基蛋撻點心專賣店」販賣品項，包含點心甜點類及飲料，原味蛋撻價格跟官網一樣單個39元，但外送App一次賣2個78元。（翻攝自熊貓外送App）

肯德基18日突然宣布「我們將與蛋撻劃分界線」。（翻攝自肯德基臉書粉絲團）
肯德基18日突然宣布「我們將與蛋撻劃分界線」。（翻攝自肯德基臉書粉絲團）

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