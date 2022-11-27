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一周數位爆報／300萬人搶看「假世足賽」！200組台人常用密碼大公開、用iPhone可「暴雷」電影？新手機更圓潤

聯合新聞網／ 綜合報導
11/20～11/26一周數位爆報。（圖／聯合新聞網）
11/20～11/26一周數位爆報。（圖／聯合新聞網）

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你知道蘋果（Apple）的iPhone在電影裡「不能給壞人用」嗎？電影《鋒迴路轉：抽絲剝繭（Glass Onion: A Knives Out Mystery）》將於12月23日在Netflix登場，而導演在這部片將放大絕打破這項規則。 （繼續閱讀…）

驚訝度：★★★★★

小編評語：原來是這樣！下次去看電影的時候擺明已經知道電影結局了吧（誤）。

懸疑片《鋒迴路轉：抽絲剝繭》場景來到地中海，竟發生謀殺懸案，需一一解開謎團。但導演也提醒，劇情如同劇名一樣峰迴路轉，不看到最後很難得知凶手是誰。（美聯社）
懸疑片《鋒迴路轉：抽絲剝繭》場景來到地中海，竟發生謀殺懸案，需一一解開謎團。但導演也提醒，劇情如同劇名一樣峰迴路轉，不看到最後很難得知凶手是誰。（美聯社）


密碼管理公司Nordpass日前公布2022年全球最愛用的前200名最常使用的密碼，第1名仍然為「password」，1秒內就能破解，那台灣最愛用的密碼到底為何呢？並非123456「那麼簡單」，但也突顯出民眾網路安全意識稍嫌不足，仍使用弱密碼來保護自身帳號。《聯合新聞網》也在文章最下方整理出的「台灣最愛用的密碼Top 200」，看看你是否也不小心用了這些容易破解的密碼！ （繼續閱讀…）

實用度：★★★★☆

小編評語：裡頭有200名詳細「密碼」，是不是要看一下你愛取的密碼名列其中！

Nordpass日前公布2022年全球最愛用的前200名最常使用的密碼，第1名仍然為「password」，1秒內就能破解。（示意圖／ingimage）
Nordpass日前公布2022年全球最愛用的前200名最常使用的密碼，第1名仍然為「password」，1秒內就能破解。（示意圖／ingimage）


每4年粉絲都要熬夜鎖定的世足賽（FIFA World Cup）已於台北時間11月21日凌晨開踢，不少網友在這次的2022卡達世界盃足球賽想尋找資源觀看「免費」賽事直播，但網路上充斥著一堆「假比賽直播」，還有YouTube頻道貼上足球遊戲畫面被當成賽事現場吸引3.6萬人觀看而沒發現，瞬間被拆穿「一日假球迷」，被其他網友笑稱遊戲畫面太逼真了。 （繼續閱讀…）

好笑度：★★★★★

小編評語：哈哈哈，真的會笑死（倒），如果真的不熟世足的人，恐怕會被騙過去耶！

世足主辦國卡達在台灣時間11月21日凌晨對決厄瓜多出師不利，0比2吃下敗仗，成為世足賽首支開幕戰落敗的地主隊。（美聯社）
世足主辦國卡達在台灣時間11月21日凌晨對決厄瓜多出師不利，0比2吃下敗仗，成為世足賽首支開幕戰落敗的地主隊。（美聯社）


英國一名正妹在社群媒體上分享自己的「抓偷吃」妙招，只要在相片的搜尋功能打上特定字串，就能確認男友手機裡是否有其他女生的照片。 （繼續閱讀…）

技巧度：★★★★☆

小編評語：不只可以查男生，也可以查女生喔（喊話男女平權）。

莉亞教聽眾如何「破解」男友手機，找到性感照。圖擷自TikTok
莉亞教聽眾如何「破解」男友手機，找到性感照。圖擷自TikTok


蘋果（Apple）的iPhone 14 Pro系列9月推出至今相當熱賣，甚至再度拉長交貨期，有部分果粉乾脆直接等明年的iPhone 15上市，《聯合新聞網》先前也報導iPhone 15 Ultra的新機消息。但現在外媒報導，平價版的iPhone 15外觀可能再次有所變化，還想變成「更輕巧的iPhone手機」。 （繼續閱讀…）

期待度：★★★★☆

小編評語：天那看起來更喜歡了，不過手上已經握有iPhone 14 Pro Max了（被打）。

外媒報導，iPhone 15外觀可能再次有所變化，還想變成「更輕巧的iPhone手機」。圖為iPhone 14 Pro（左起）、iPhone 14與iPhone 13。（翻攝自蘋果官網）
外媒報導，iPhone 15外觀可能再次有所變化，還想變成「更輕巧的iPhone手機」。圖為iPhone 14 Pro（左起）、iPhone 14與iPhone 13。（翻攝自蘋果官網）

電影 直播 女生

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