一周數位爆報／300萬人搶看「假世足賽」！200組台人常用密碼大公開、用iPhone可「暴雷」電影？新手機更圓潤

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電影 裡「不能給壞人用」嗎？電影《鋒迴路轉：抽絲剝繭（Glass Onion: A Knives Out Mystery）》將於12月23日在Netflix登場，而導演在這部片將放大絕打破這項規則。 （繼續閱讀…）

驚訝度：★★★★★ 小編評語：原來是這樣！下次去看電影的時候擺明已經知道電影結局了吧（誤）。

懸疑片《鋒迴路轉：抽絲剝繭》場景來到地中海，竟發生謀殺懸案，需一一解開謎團。但導演也提醒，劇情如同劇名一樣峰迴路轉，不看到最後很難得知凶手是誰。（美聯社）

實用度：★★★★☆ 小編評語：裡頭有200名詳細「密碼」，是不是要看一下你愛取的密碼名列其中！

Nordpass日前公布2022年全球最愛用的前200名最常使用的密碼，第1名仍然為「password」，1秒內就能破解。（示意圖／ingimage）

好笑度：★★★★★ 小編評語：哈哈哈，真的會笑死（倒），如果真的不熟世足的人，恐怕會被騙過去耶！

世足主辦國卡達在台灣時間11月21日凌晨對決厄瓜多出師不利，0比2吃下敗仗，成為世足賽首支開幕戰落敗的地主隊。（美聯社）

技巧度：★★★★☆ 小編評語：不只可以查男生，也可以查女生喔（喊話男女平權）。

莉亞教聽眾如何「破解」男友手機，找到性感照。圖擷自TikTok

期待度：★★★★☆ 小編評語：天那看起來更喜歡了，不過手上已經握有iPhone 14 Pro Max了（被打）。

外媒報導，iPhone 15外觀可能再次有所變化，還想變成「更輕巧的iPhone手機」。圖為iPhone 14 Pro（左起）、iPhone 14與iPhone 13。（翻攝自蘋果官網）

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