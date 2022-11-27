一周數位爆報／300萬人搶看「假世足賽」！200組台人常用密碼大公開、用iPhone可「暴雷」電影？新手機更圓潤
沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。
電影裡「不能給壞人用」嗎？電影《鋒迴路轉：抽絲剝繭（Glass Onion: A Knives Out Mystery）》將於12月23日在Netflix登場，而導演在這部片將放大絕打破這項規則。 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★★
小編評語：原來是這樣！下次去看電影的時候擺明已經知道電影結局了吧（誤）。
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實用度：★★★★☆
小編評語：裡頭有200名詳細「密碼」，是不是要看一下你愛取的密碼名列其中！
影／1日假球迷？330萬人YT看假世足賽直播還High翻…全是遊戲畫面每4年粉絲都要熬夜鎖定的世足賽（FIFA World Cup）已於台北時間11月21日凌晨開踢，不少網友在這次的2022卡達世界盃足球賽想尋找資源觀看「免費」賽事直播，但網路上充斥著一堆「假比賽直播」，還有YouTube頻道貼上足球遊戲畫面被當成賽事現場吸引3.6萬人觀看而沒發現，瞬間被拆穿「一日假球迷」，被其他網友笑稱遊戲畫面太逼真了。 （繼續閱讀…）
好笑度：★★★★★
小編評語：哈哈哈，真的會笑死（倒），如果真的不熟世足的人，恐怕會被騙過去耶！
女生的照片。 （繼續閱讀…）
技巧度：★★★★☆
小編評語：不只可以查男生，也可以查女生喔（喊話男女平權）。
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期待度：★★★★☆
小編評語：天那看起來更喜歡了，不過手上已經握有iPhone 14 Pro Max了（被打）。
📌 數位夯什麼？快來看看
📢 拆穿1日假球迷！330萬人YT看假世足賽直播還High翻…全是遊戲畫面
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